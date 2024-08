Lacrime per Tamberi: promessa da brividi

Gianmarco Tamberi lo ha messo nero su bianco, la sua decisione stavolta è irrevocabile. La promessa: “Mai più”.

Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Da che mondo è mondo è pressoché impossibile che il modo di fare dei personaggi mediaticamente esposti sia universalmente condiviso. Mettere tutti d’accordo è impossibile, o comunque difficilissimo. Chi di certo non è riuscito in questa impresa è Gianmarco Tamberi, che ora per un motivo, ora per un altro, si ritrova sempre al centro del dibattito.

Archiviate – più o meno – le polemiche legate alle Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali, lo ricordiamo, Gimbo ha partecipato nonostante i calcoli renali, è tempo di una nuova “contesa”. Il campione è stato molto attivo sui social, una volta rientrato dalla Francia, ma questo suo modus operandi, alla fine della fiera, gli si è ritorto contro.

Molti utenti hanno notato che pare che Tamberi abbia perso molto peso, ragion per cui si sono sentiti autorizzati a polemizzare sulla sua presunta dieta folle. Senza in realtà avere la benché minima idea, naturalmente, di quali siano le abitudini alimentari del portabandiera azzurro, reduce da un’Olimpiade sfortunatissima. La risposta del 32enne di Civitanova Marche non si è fatta attendere, anzi. È arrivata, piccata e concisa, in una veste piuttosto insolita.

Tamberi lo mette nero su bianco: “Mai più”

Per rispondere a quanti credono che la sua dieta sia folle ed estrema, Gianmarco ha ben pensato di postare una foto “peccaminosa”. Uno scatto, più precisamente, in cui lo si vede gustare senza sensi di colpa un cono gelato.

Basterà questa prova fotografica per mettere a tacere i “nutrizionisti” del tribunale social? Probabilmente no, ma Gimbo, come sempre del resto, saprà di sicuro farsene una ragione. Se ne infischia, il campionissimo azzurro, tanto è vero che tra un cono e l’altro ha anche postato una bellissima dedica per la sua mamma. Una dedica che contiene una promessa che mette i brividi. “Ei mamma, ti ricordi? 22 agosto 2023. Esattamente un anno fa festeggiavamo così il titolo di campioni del mondo. Avevamo raggiunto quel traguardo che sembrava impossibile per un atleta italiano: vincere tutte le grandi manifestazioni dell’atletica!”.

“Ma già 24h dopo, io non volevo più saperne nulla – prosegue così il messaggio social – Guardavo già avanti a quello che sarebbe stato questo 2024. Non volevo sedermi soddisfatto e appagato da quel immenso obiettivo raggiunto. Per quanto non riuscivo a vederla fino a qualche giorno fa, una lezione da imparare anche questa volta c’era. Mamma, lo prometto a te che mi hai messo al mondo non mi permetterò mai più di non festeggiare fino in fondo i grandi traguardi raggiunti nella mia vita“.