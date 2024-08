Roma-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Empoli è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quasi tutte le big non sono andate al di là di un pareggio all’esordio ed anche la Roma di Daniele De Rossi si è dovuta accontentare di un punto nella trasferta sarda contro il Cagliari (0-0). Partita tutto sommato equilibrata quella dell’Unipol Domus: giallorossi volenterosi e propositivi – traversa colpita da Dovbyk, nuovo fromboliere della formazione capitolina – ma il muro eretto dai rossoblù di Davide Nicola alla fine ha tenuto.

La qualità è un elemento indispensabile per questa Roma e non deve stupire se con l’ingresso di Dybala nel secondo tempo siano arrivate le occasioni migliori. A proposito, il talentuoso fantasista argentino ha rotto gli indugi in settimana rifiutando ufficialmente la proposta da 75 milioni in tre anni dei sauditi dell’Al-Qadsiah decidendo di restare nella Capitale: scelta inaspettata, visto che l’ex Juventus sembrava avesse già le valigie in mano, e che ha inevitabilmente generato una ventata d’entusiamo tra la tifoseria giallorossa. Dybala cercherà di essere protagonista anche nel rettangolo di gioco contro l’Empoli nella prima all’Olimpico della squadra di De Rossi. Anche i toscani sono reduci da uno 0-0: nel tutt’altro che emozionante scontro diretto con il Monza gli azzurri di Roberto D’Aversa – il tecnico non può ancora prendere posto in panchina in quanto deve scontare la lunga squalifica per la testata che rifilò ad Henry ai tempi del Lecce – sono stati più intraprendenti ma non sono riusciti a perforare la difesa brianzola.

Roma-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

De Rossi ritrova i due argentini: rispetto al match di Cagliari Paredes e Dybala partiranno dal 1′: quest’ultimo affiancherà l’altro connazionale Soulé sulla trequarti alle spalle di Dovbyk. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo Cristante è in ballottaggio con il francese Le Fée, arrivato nel mercato estivo.

Oltre al tecnico D’Aversa, l’altro squalificato in casa Empoli è il centrocampista Grassi. In mezzo giocheranno Haas ed Henderson, sulle fasce invece Gyasi e Pezzella. Alle spalle della punta Colombo agiranno Fazzini ed Esposito. Confermato, infine, il terzetto difensivo visto all’opera con il Monza (Walukiewicz, Ismajli e Viti).

Come vedere Roma-Empoli in diretta tv e in streaming

Roma-Empoli è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Empoli ultimamente è una delle “vittime” preferite dai giallorossi, che contro di loro hanno vinto ben 8 degli ultime 9 precedenti. La Roma nella notte dell’Olimpico dovrebbe aggiustare la mira e trovare quei gol che sono mancati anche nel precampionato, oltre alla prima vittoria stagionale. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno due.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Mancini, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1