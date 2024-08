Serie B, i pronostici sulle partite della seconda giornata

Serie B, la Salernitana di Martusciello cercherà di restare a punteggio pieno nella trasferta tirolese. A caccia dei primi tre punti anche Cremonese e Sampdoria.

Non sono mancate le sorprese nella prima giornata della Serie B 2025-25 e fa un certo effetto vedere davanti a tutti due neopromosse come Juve Stabia e Cesena, ma anche le vittorie di Sudtirol e Cosenza hanno smentito i pronostici dei bookmaker. Stesso discorso per il Brescia, capace di far tornare a mani vuote la corazzata Palermo, mentre il successo della Salernitana – altra squadra rimasta a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti – era probabilmente quello più scontato.

I granata di Giovanni Martusciello, che nei prossimi giorni dovrebbero cambiare proprietà, dopo aver battuto 2-1 il Cittadella vanno a caccia di conferme a Bolzano contro il Sudtirol, che all’esordio l’ha spuntata sul Modena (2-1) grazie ad una rete di Rover al 90′: trasferta ostica per una Salernitana che in ogni caso dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. L’arrembante Brescia di Rolando Maran cercherà di sfruttare di nuovo il fattore casalingo nella sfida con il Cittadella: le Rondinelle sono favorite e la prestazione solida offerta contro i rosanero fa pensare ad un’altra gara da meno di tre gol complessivi. Restando in Lombardia, la Cremonese farà in modo di archiviare il prima possibile l’inaspettata sconfitta di Cosenza (1-0): i grigiorossi di Giovanni Stroppa stavolta non sbaglieranno contro la neopromossa Carrarese. Vittoria probabile anche per la Sampdoria, fermata sul pareggio a Frosinone (2-2). I blucerchiati, che hanno confermato Andrea Pirlo in panchina, hanno le carte in regola per conquistare i primi tre punti della stagione al “Ferraris” con la Reggiana.

Le previsioni sulle altre partite

Partenza falsa per il Palermo di Alessio Dionisi, che nonostante non abbia badato a spese sul mercato ha fatto flop nella prima uscita al “Rigamonti” contro il Brescia, restando a secco di gol.

I rosanero in questo turno giocheranno di nuovo in trasferta e dovranno fare attenzione al Pisa, reduce da un pirotecnico 2-2 con lo Spezia: probabile che entrambe le squadre andranno a segno. Non mancheranno i gol neppure in Spezia-Frosinone, in uno scontro tra due tecnici coraggiosi come D’Angelo e Vivarini. Occhi puntati anche sul derby emiliano-romagnolo tra Sassuolo e Cesena: i neroverdi non sono andati al di là di un pareggio a Catanzaro e non possono permettersi di sottovalutare i bianconeri, partiti a razzo con la Carrarese. Infine, le due calabresi: Catanzaro-Juve Stabia è una partita che promette gol, si preannuncia meno prolifica invece Mantova-Cosenza.

Serie B: possibili vincenti

Salernitana o pareggio (in Sudtirol-Salernitana, sabato 24 ore 19:30)

Brescia (in Brescia-Cittadella, sabato 24 ore 20:30)

Cremonese (in Cremonese-Carrarese, sabato 24 ore 20:30)

Sampdoria (in Sampdoria-Reggiana, sabato 24 ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Pisa-Palermo, sabato 24 ore 20:30

Spezia-Frosinone, sabato 24 ore 20:30

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Pisa-Palermo, sabato 24 ore 20:30

Sassuolo-Cesena, sabato 24 ore 20:30

Catanzaro-Juve Stabia, domenica 25 ore 20:30

Le partite da meno di tre gol complessivi

Brescia-Cittadella, sabato 24 ore 20:30

Mantova-Cosenza, domenica 25 ore 20:30

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Sassuolo-Cesena è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI