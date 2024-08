Inter-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Lecce è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Simone Inzaghi non ha usato mezze parole commentando il 2-2 della sua Inter all’esordio contro il Genoa ed è andato dritto al punto: “Continuando a prendere gol del genere non andremo lontano”, ha detto l’allenatore nerazzurro. Sì, perché quella dei campioni d’Italia in carica è stata una partenza falsa soprattutto a causa degli errori commessi nella propria metà campo.

Prima ci s’è messo il portiere Sommer, poi il goffo fallo di mani del difensore Bisseck che in pieno recupero ha provocato il rigore del definitivo 2-2, trasformato dall’ex milanista Messias. Di campanelli d’allarme, insomma, ne è suonato più d’uno in seguito ala sfida di Marassi: Inzaghi si augura li abbia sentiti anche la società, che sta valutando se tornare sul mercato dopo i colpi Zielinski e Taremi a parametro zero per rinforzare anche il reparto arretrato. L’Inter nel frattempo non può sbagliare contro il Lecce, nella prima stagione a San Siro. Un esordio shock per i salentini, che da quando c’è Luca Gotti in panchina si erano sempre distinti per quanto riguarda la fase difensiva: l’Atalanta invece li ha letteralmente spazzati via, rifilandogli un pesante 4-0 che deve fare da monito in vista dei prossimi match. Difficile, per i giallorossi, trovare il riscatto al “Meazza” contro una Inter affamata di punti dopo il deludente pareggio di Genova.

Inter-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’infermeria nerazzurra ci sono al momento de Vrij e Buchanan: è sempre emergenza dunque in difesa, che contro il Lecce sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, con Bisseck che dopo l’errore di Genova fa ritorno in panchina. Soltanto panchina per il rientrante Zielinski: l’ex Napoli potrebbe entrare a gara in corso.

Gotti non effettuerà nessuna modifica tattica: sarà 4-2-3-1 anche contro l’Inter. Sulla trequarti debutterà con ogni probabilità il nuovo acquisto Marchwinski ed ai suoi lati agiranno Banda e Dorgu. Non è certa la presenza di Gendrey in difesa: il calciatore francese ha ricevuto un’offerta dall’Hoffenheim e potrebbe partire.

Come vedere Inter-Lecce in diretta tv e in streaming

Inter-Lecce è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lecito attendersi una risposta importante e decisa da parte dei nerazzurri, che hanno sempre battuto il Lecce negli ultimi 4 precedenti, segnando ben 10 reti complessive e con una differenza reti di +9. Ipotizziamo un successo convincente ed anche abbastanza ampio da parte degli uomini di Inzaghi: almeno tre i gol totali.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1