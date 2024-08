Aston Villa-Arsenal, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Aston Villa-Arsenal è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Arsenal, come del resto hanno fatto le altre pretendenti al titolo, non ha toppato l’esordio, battendo con un comodo 2-0 all’Emirates Stadium il Wolverhampton. Un gol per tempo per i Gunners, trascinati dagli attaccanti Havertz e Saka, due punti fermi della squadra di Mikel Arteta già nella passata stagione. I londinesi hanno dunque iniziato con il piede giusto in un campionato che dovrebbe vederli nuovamente rivaleggiare con il Manchester City di Pep Guardiola, pluricampione in carica e finito davanti a tutti anche lo scorso anno.

Per restare a punteggio pieno Arteta adesso è chiamato a sfatare il tabù Emery: l’ex tecnico dell’Arsenal, oggi sulla panchina dell’Aston Villa, nella Premier League ’23-’24 è stato l’unico a battere i Gunners sia all’andata che al ritorno (1-0 al Villa Park e 0-2 all’Emirates Stadium), riuscendo finanche a non subire gol. Impresa non da poco se consideriamo che il club del nord di Londra ha incassato solamente 5 sconfitte. L’allenatore basco proverà di nuovo a rendersi indigesto al suo connazionale e a dare continuità al bel successo ottenuto all’esordio contro il West Ham, piegato 2-1 al London Stadium. Ironia della sorte, a realizzare il gol decisivo è stato l’attaccante colombiano Duran, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a vestire proprio la maglia degli Hammers. La vittoria conquistata nella capitale inglese ha permesso ad Emery e ai suoi uomini di fare il pieno di fiducia in vista di una stagione che vedrà i Villans impegnati anche in Champions League.

Trasferta che cela non poche insidie per l’Arsenal di Arteta, che lo scorso anno non è stato in grado di trovare le contromisure ai Villans. Restiamo fuori dal risultato finale, ipotizzando una gara prolifica, dal momento che l’Aston Villa ha segnato almeno due gol nelle ultime otto partite disputate davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Arsenal

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Bailey, Tielemans, Onana, McGinn; Watkins, Duran.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1