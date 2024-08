L’Inter gli dice addio: tifosi in lacrime

L’Inter gli dice addio. Se n’è andato come da nota ufficiale del club uno degli ultimi rimasti di una grande squadra. Il cordoglio

Ci sono quei giocatori che fanno la differenza e che rimangono nella storia di ogni società. Ci sono quegli atleti che anche per via di quello che fanno vedere oltre il campo non vengono mai dimenticati dai tifosi. Che rimangono lì, nel cuore, un pezzetto sempre pronto della propria vita a ricordarsi quei momenti.

Lo sappiamo tutti: i tifosi nella loro vita amano alcuni uomini che fanno parte della propria squadra. Anche in maniera viscerale in alcune occasioni. E quelli dell’Inter hanno sicuramente amato in maniera importante Humberto Maschio, che si è spento all’età di 91 anni. In Italia ha vestito le maglie di Bologna, Inter appunto, Atalanta e Fiorentina. Oriundo, è stato uno degli Angeli dalla faccia Sporca dei nerazzurri. A Milano ha vinto lo scudetto e poi in Toscana la Coppa Italia e Una Mitroca Cup.

Addio a Maschio, il comunicato dell’Inter

“FC Internazionale Milano si unisce al dolore della famiglia di Humberto Maschio, l’ultimo Angelo dalla Faccia Sporca. In Nerazzurro Maschio ha conquistato il nostro ottavo Scudetto nel 1962/63”. Questo il comunicato dell’Inter. Un uomo ricordato dai tutti i tifosi perché ha contribuito alla nascita di quella squadra guidata dal magio Helenio Herrera che ha rivoluzionato senza dubbio il modo di vedere il calcio, di inquadrarlo.

Anche L’Atalanta è in lutto: “Atalanta in lutto, è scomparso Humberto Maschio. Centrocampista offensivo, nato in Argentina, ma naturalizzato italiano, Humberto Maschio ha vestito la maglia atalantina per tre stagioni, dal 1959/60 al 1961/62. Sono complessivamente state 85 le sue presenze in nerazzurro, mentre sono stati 26 i gol realizzati. Maschio ha vestito anche la maglia della nazionale italiana mentre militava nell’Atalanta, partecipando ai campionati mondiali del Cile nel 1962. Viene ricordato come uno dei più grandi giocatori che abbiano mai vestito la maglia atalantina. Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia nerazzurra sono vicini ai familiari ai quali sono rivolte le più sincere e commosse condoglianze”. Così la Fiorentina: “La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia di Humberto Maschio per la scomparsa dell’ex viola. Maschio ha vestito la maglia della Fiorentina dal ‘63 al ‘66, registrando 52 presenze e realizzando 12 reti, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e una Mitropa Cup”.