I pronostici di sabato 24 agosto: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di sabato 24 agosto, le milanesi vogliono riscattare gli esordi deludenti. In Premier League trasferta ostica per l’Arsenal.

Un fine settimana “al completo”, ovvero con tutti e 5 i principali campionati europei protagonisti, visto che ha aperto i battenti anche la Bundesliga. In Serie A le due milanesi devono riscattare un esordio deludente: l’Inter campione d’Italia una settimana fa non è andata al di là di un pareggio contro il Genoa a Marassi, figlio di alcuni preoccupanti errori difensivi, ed a San Siro contro il Lecce non può permettersi altri passi falsi.

Il Milan invece deve fare attenzione al Parma. I ducali nella prima giornata hanno sfiorato la vittoria contro la Fiorentina e daranno certamente filo da torcere ai rossoneri, capaci di evitare una clamorosa sconfitta col Torino a San Siro grazie ad una rimonta disperata nel finale. In Premier League il Manchester City di Pep Guardiola non dovrebbe avere problemi a piegare il neopromosso Ipswich Town: i Cityzens hanno dimostrato di essere ancora la squadra da battere andando a vincere d’autorità a Stamford Bridge contro il Chelsea, senza rischiare praticamente nulla. Va a caccia del primo successo stagionale anche il Tottenham di Ange Postecoglou, che ospita l’Everton nel nord di Londra: i Toffees, reduci dal tonfo casalingo con il Brighton, torneranno verosimilmente a mani vuote pure dalla trasferta nella capitale inglese.

I pronostici sulle altre partite

In Bundesliga il Lipsia parte nettamente favorito sul Bochum: i Roten Bullen, che sono riusciti a trattenere la stellina Xavi Simons per almeno un altro anno, hanno buone possibilità di centrare la prima vittoria in campionato contro una squadra che lo scorso maggio si è salvata solamente dopo lo spareggio e che è appena stata eliminata dalla Coppa di Germania da un avversario che milita in una categoria inferiore.

C’è un match da seguire anche in Ligue 1: il Lione dopo l’esordio disastroso a Rennes affronta il Monaco in un incontro da almeno una rete per parte. Non dovrebbe essere povera di gol neppure la sfida tra il Barcellona e l’Athletic Bilbao: blaugrana favoriti ma i baschi venderanno cara la pelle. In Premier League, infine, l’Aston Villa potrebbe giocare un altro brutto scherzo all’Arsenal: nello scorso campionato la squadra di Unai Emery fece due su due nelle sfide contro i Gunners.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente primo e secondo tempo e almeno tre gol complessivi in Manchester City-Ipswich Town, Premier League, ore 16:00

Vincenti

Lipsia (in Lipsia-Bochum, Bundesliga, ore 15:30)

(in Lipsia-Bochum, Bundesliga, ore 15:30) Tottenham (in Tottenham-Everton, Premier League, ore 16:00)

(in Tottenham-Everton, Premier League, ore 16:00) Inter (in Inter-Lecce, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Kiel , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Lione-Monaco , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Parma-Milan , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Aston Villa-Arsenal , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Barcellona-Athletic Bilbao, Liga, ore 19:00

Il “clamoroso”

• Aston Villa vincente o pareggio e almeno un gol per parte in Aston Villa-Arsenal, Premier League, ore 18:30