CR7 e Georgina al capolinea: c’è un contratto, è tutto deciso

La bomba sganciata da Tv Guia fa tremare gli aficionados della storica coppia: sono ai ferri corti, è già tutto nero su bianco.

Il 31 d’agosto c’è una storia che nasce e una storia che muore, canta Brunori in Guardia ’82. Ma quest’anno, in realtà, il numero di storie in procinto di finire, o comunque già finite, è infinitamente più alto di quello degli amori nati sotto il caldo sole estivo. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono detti addio proprio qualche giorno fa, dopo aver scoperto che la minestra riscaldata non ha lo stesso sapore di quando la si è appena tolta dal fuoco.

Poco prima dei Bennifer, un’altra coppia storica era scoppiata lasciando tutti di sasso. Ci riferiamo ad Alvaro Morata e Alice Campello, che hanno rotto dopo 7 anni di matrimonio e 4 figli. Nessuno è al sicuro, insomma, in questa tormentatissima estate 2024. Potrebbero non esserlo neppure Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, se è vero, come si dice, che il loro rapporto è ormai giunto al capolinea.

Tv Guia ha sganciato, qualche ora fa, una vera e propria bomba. Secondo la tv spagnola, il calciatore e la sua dolce metà sarebbero ormai ai ferri corti. Non sono sposati, per cui non dovranno divorziare formalmente, ma pare che i due abbiano comunque siglato un accordo al quale attenersi in caso di rottura. Una sorta di contratto che regolamenterà, nel caso fosse necessario, il mantenimento di Georgina e dei loro figli.

Sos Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: l’addio e l’accordo senza tempo

Secondo quanto rivelato da Tv Guia, la stella dell’Al Nassr sarebbe già pronta a staccare un assegno da 100mila euro a vita, ma non solo. Alla Rodriguez andrebbe anche la super villa di Madrid, da 4mila metri quadrati, che la coppia ha comprato nel 2010 alla modica cifra di 5 milioni di euro.

Non è la prima volta, in ogni caso, che circolano rumors di questo tipo a proposito della coppia più glamour di tutti i tempi. Più volte si è detto che i due sono in crisi già da tempo e che la loro unione non sia destinata a durare. C’è chi sostiene, addirittura, che vadano avanti solo per “facciata”, o comunque per amore dei loro 5 figli, 3 dei quali sono nati da madre surrogata.

“La mia famiglia è sempre con me – aveva detto CR7 qualche tempo fa – Georgina è con me in tutti i miei progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per cento. Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme siamo molto più forti“. E speriamo davvero che sia così, perché “perdere” anche loro sarebbe una brutta botta.