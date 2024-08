PSG-Montpellier, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

PSG-Montpellier è una partita valida per la seconda giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se qualcuno nutriva dei dubbi sul PSG, orfano di Mbappé dopo il trasferimento del fenomento transalpino al Real Madrid, la squadra di Luis Enrique ha subito contribuito a fugarli nella prima giornata di campionato, dimostrando che per salire sul trono di Francia bisognerà di nuovo fare i conti con il club parigino. I campioni della Ligue 1 all’esordio hanno rifilato ben 4 gol al Le Havre (1-4), tre dei quali segnati negli ultimi sei minuti.

Una partita in cui il PSG ha rischiato poco o nulla, anche se è mancata un po’ di concretezza sotto porta. Si è avvertita l’assenza di un grande centravanti, che i dirigenti stanno cercando spasmodicamente sul mercato (Osimhen?), soprattutto alla luce dell’infortunio occorso all’attaccante portoghese Gonçalo Ramos a Le Havre: l’ex Benfica ne avrà almeno per tre mesi.

Luis Enrinque e i suoi uomini, nel frattempo, cercheranno di rimanere a punteggio pieno mettendo le mani su un’altra vittoria, stavolta davanti al loro pubblico, contro il Montpellier. Il Paillade domenica scorsa non è andato oltre un paricon lo Strasburgo (1-1), riacciuffando gli alsaziani grazie ad un rigore di Savanier a metà secondo tempo. La squadra guidata da Michel Der Zakarian ha dunque dovuto rinviare l’appuntamento con il primo successo stagionale, dal momento che nel precampionato aveva fatto registrare quattro sconfitte e un pareggio. Anche a Parigi Der Zakarian dovrà fare i conti con le numerose assenze in difesa: mancheranno all’appello Jullien, Sainte-Luce, Sylla e Mincarelli. Nel PSG, invece, a guidare l’attacco toccherà a Kolo Muani, circondato da Dembélé e Barcola.

Come vedere PSG-Montpellier in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Montpellier, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Non c’è stata praticamente storia negli ultimi scontri tra PSG e Montpellier, coi parigini che hanno prevalso 11 volte in altrettante partite, segnando la bellezza di 40 gol complessivi. Ci aspettiamo un altro successo ampio da parte della squadra allenata da Luis Enrique, che dovrebbe realizzare dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di PSG-Montpellier

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio; Dembélé, Kolo-Muani, Barcola.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Omeragic, Sagnan, Sacko; Ferri, Chotard; Nordin, Savanier, Al-Tamari; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1