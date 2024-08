Juve-Napoli da non credere: scambio last minute

Calciomercato, Juventus e Napoli sono ancora alla ricerca di rinforzi. E potrebbe spuntare lo scambio last minute che accontenterebbe tutti

Ultimi giorni di mercato. Una settimana per rinforzare le proprie squadre. E come sappiamo questi sono giorni caldissimi per tutti i club. E di solito escono fuori trattative che fino a pochi giorni fa erano quasi impensabili.

Tra queste ci sono Juventus e Napoli: i bianconeri ancora qualche innesto lo faranno, mentre gli azzurri di Conte sono ancora una rosa in forte costruzione, praticamente in ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia che il tecnico si aspettava. Conte, inoltre, anche prima della gara contro il Verona, poi persa, aveva già fatto capire di non essere proprio contento della situazione che si era venuta a creare. E quindi si aspetta un’accelerata decisiva da Manna.

Juve-Napoli, ipotesi scambio

E quale potrebbe essere la soluzione? Magari anche uno scambio tra le due squadre. In casa Napoli anche nella prima partita di campionato Giacomo Raspadori ha deluso tutti. Aveva la possibilità di mettersi in mostra e non è riuscito a fare nulla di quello che gli aveva chiesto Conte. Di lui nelle scorse settimane si è anche parlato di un possibile addio, in uno scambio con la Juventus per Federico Chiesa. Ma l’uomo bianconero che potrebbe prendere una strada diversa, nonostante almeno per il momento sia stato reintegrato, è McKennie.

L’americano, che Motta ritiene comunque funzionale alle sue idee di calcio, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Ma davanti ad una possibile offerta del cartellino di Raspadori allora le cose potrebbero cambiare e potrebbe anche prendere la strada che porta a Napoli. Al momento non c’è nulla di concreto, ma senza dubbio questa potrebbe anche essere una soluzione di ultimi giorni di mercato. Una di quelle che non esistono fino ad un certo punto e che invece, poi, diventano realtà.