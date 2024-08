I pronostici di venerdì 23 agosto: Bundesliga, Liga, Serie B e Ligue 1

I pronostici di venerdì 23 agosto, inizia anche la Bundesliga: i campioni in carica del Bayer Leverkusen di scena a Monchengladbach contro il Borussia.

La Bundesliga è l’ultimo dei principali campionati europei ad aprire i battenti. Ad aprire l’edizione 2024-24 è il Bayer Leverkusen campione in carica, che sabato scorso si è aggiudicato anche la Supercoppa, vinta ai rigori contro lo Stoccarda. La squadra di Xabi Alonso nella passata stagione ha fatto la storia, chiudendo il campionato da imbattuta e mettendo in bacheca ben due titoli nazionali (Bundesliga e Coppa di Germania): il tecnico basco sogna il bis ma, pur avendo trattenuto tutti i migliori, non sarà semplice.

Nell’anticipo della prima giornata il Leverkusen sarà ospite del Borussia Monchengladbach, in uno stadio in cui vince ininterrottamente dal 2018: le Aspirine dovrebbero riuscirci anche stavolta in una partita che promette almeno tre gol complessivi. In Ligue 1 il PSG di Luis Enrique vuole confermarsi dopo il roboante 4-1 rifilato nello scorso weekend al Le Havre: i parigini hanno dimostrato di poter fare a meno di Mbappé – almeno per il momento – e molto probabilmente otterranno un successo ampio anche contro il Montpellier, che contro il club della capitale francese non è mai riuscito ad evitare la sconfitta negli ultimi undici confronti.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola ci sono due anticipi: previsti gol in Siviglia-Villarreal, due squadre che nelle prima giornata hanno pareggiato entrambe 2-2, rispettivamente contro Las Palmas e Atletico Madrid.

Probabile anche una vittoria larga dello Sporting campione di Portogallo in casa del Farense, mentre in Arabia Saudita l’ambiziosissimo Al-Qadisiyah, che sta per mettere le mani sull’argentino Paulo Dybala, è favorito nel match casalingo con l’Al-Fateh. In Serie B, infine, il Bari di Moreno Longo cercherà di riscattare la brutta sconfitta patita all’esordio con la Juve Stabia neopromossa: i Galletti hanno tutto per fare il colpo a Modena.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSG vincente e almeno tre gol complessivi in PSG-Montpellier, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

Karlsruhe (in Karlsruhe-Elversberg, Zweite Liga, ore 18:30)

(in Karlsruhe-Elversberg, Zweite Liga, ore 18:30) Al-Qadisiyah (in Al Qadisiyah-Al Fateh, Saudi Pro League League, ore 20:00)

(in Al Qadisiyah-Al Fateh, Saudi Pro League League, ore 20:00) Bayer Leverkusen (in Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Aalborg-AGF , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Farense-Sporting CP , Liga Portugal, ore 21:15

, Liga Portugal, ore 21:15 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hannover-Amburgo , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Sheffield Wednesday-Leeds , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Siviglia-Villarreal, Liga, ore 21:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 22.55 GOLDBET ; 22.14 SNAI; 22.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Bari vincente e meno di tre gol complessivi in Modena-Bari, Serie B, ore 20:30