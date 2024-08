Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è una partita valida per la prima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il Bayer Leverkusen ha aggiunto un altro trofeo alla sua bacheca, aggiudicandosi la Supercoppa di Germania. Il Werkself di Xabi Alonso, reduce da una stagione fantastica in cui ha vinto Bundesliga e coppa nazionale rimanendo imbattuto in patria (l’unica sconfitta è arrivata in finale di Europa League con l’Atalanta), l’ha spuntata ai rigori dopo un rocambolesco 2-2 e nonostante l’inferiorità numerica dal 37′ del primo tempo per via dell’espulsione del nuovo acquisto Terrier.

Decisivo il pareggio, a due minuti dalla fine, di Patrick Schick: l’ex romanista, entrato a gara in corso, ha evitato che la Supercoppa prendesse la strada di Stoccarda, facendo esplodere di gioia la BayArena (l’attaccante ceco successivamente non ha sbagliato neppure dal dischetto).

La domanda che tutti si pongono, adesso, è se il Bayer Leverkusen riuscirà a fare il bis. I presupposti ci sono tutti, considerando che le Aspirine, oltre al tecnico, hanno trattenuto i più forti. Vedremo se la lunghissima imbattibilità in campionato – il Leverkusen non perde da maggio 2023 – continuerà anche in casa del Borussia Monchengladbach, nella partita che alza il sipario sulla Bundesliga 2024-25. I Fohlen sono reduci invece da una stagione deludente, nella quale hanno scongiurato la retrocessione soltanto alla penultima giornata, arrivando quattordicesimi. Nonostante l’annata priva di soddisfazioni, la società ha confermato in panchina Gerardo Seoane, rinforzando la rosa con i vari Sander, Stoger e Kleindienst, già protagonisti nel match di Coppa di Germania con l’Erzgebirge Aue, dominato 3-1 sabato scorso. Contro il Leverkusen Seoane non potrà schierare lo squalificato Terrier, ma ritrova Elvedi e Hack, quest’ultimo capocannoniere nella passata stagione con 10 gol. Formazione tipo invece per il Bayer: l’unico ballottaggio è in attacco tra Schick e Boniface.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

Il Borussia Monchengladbach lo scorso anno è stata l’unica squadra a tenere a bada l’attacco atomico della formazione di Alonso (0-0 a Leverkusen), anche se all’andata aveva perso 3-0 al Borussia Park contro le Aspirine. Il Bayer in Supercoppa ha dimostrato come al solito di avere sette vite come i gatti ed è probabile che con il rientro dal 1′ dei titolari riesca ad avere la meglio sui Fohlen, espugnando per l’ennesima volta – l’ultimo successo del Gladbach è datato 2018 – uno degli stadi più caldi del massimo campionato tedesco.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Reitz, Weigl; Honorat, Stöger, Pléa; Kleindienst.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2