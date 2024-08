Siviglia-Villarreal, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Siviglia-Villarreal è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Stesso risultato all’esordio in campionato per Siviglia e Villarreal, anche se il 2-2 fatto registrare dal Submarino Amarillo ha un probabilmente valore diverso perché arrivato contro una potenziale pretendente al titolo come l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, rinforzatasi a dovere nel mercato in corso.

Gli andalusi invece sono tornati con un punto in tasca dalla trasferta alle Canarie con il Las Palmas, facendosi riacciuffare due volte, prima da un’autorete di Nianzou e poi da un gol di Ramirez. Non ce l’ha fatta a regalare un dispiacere alla sua ex squadra il nuovo allenatore del Siviglia Garcia Pimienta, chiamato a risollevare le sorti di un club che dopo l’ennesimo trionfo in Europa League nel 2023 è finito quasi a lottare per la salvezza, cambiando più volte guida tecnica. Nel match dell’Estadio de la Ceramica invece è successo tutto nel primo tempo: in vantaggio con Danjuma – l’attaccante olandese è tornato alla base dopo le esperienze tutt’altro che entusiasmanti in Premier League – il Villarreal ha incassato subito la rete del pareggio (Llorente) e dopo essere tornato in vantaggio grazie ad un’autorete di Koke, prima della pausa ha dovuto fare i conti con il più classico dei gol dell’ex realizzato da Sorloth, l’attaccante norvegese passato proprio in estate ai Colchoneros.

Piemienta deve fare a meno dell’ex milanista Suso e del nuovo acquisto Lokonga, ma al tempo stesso ritrova Saul, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Nel Villarreal assenti Suarez e Foyth.

Come vedere Siviglia-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida tra Siviglia e Villarreal, valida per la seconda giornata della Liga , è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe hanno mostrato qualche preoccupante limite in fase di non possesso all’esordio, motivo per cui ipotizziamo un’altra gara movimentata, da almeno un gol per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Siviglia-Villarreal

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Juanlu, Nianzou, Badé, Pedrosa; Agoumé, Sow, Saúl; Ocampos, Romero, Lukébakio.

VILLARREAL (4-3-3): Diego Conde; Femenía, Albiol, Bailly, Sergi Cardona; Parejo, Baena, Comesaña; Yéremi Pino, Danjuma, Gerard Moreno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1