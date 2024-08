Dramma Ferrari: offerta irrinunciabile

Dramma Ferrari: se Vasseur è riuscito a mettere insieme una delle coppie migliori di piloti, non dovrebbe riuscire nell’altro intento

La Ferrari pensa già al futuro. E attende di vedere in Rosso anche Lewis Hamilton. Se Frederic Vasseur, team principal della scuderia di Maranello, è riuscito nell’intento di portare in Italia uno dei più forti piloti di sempre in questo sport, ha anche necessità di dare un cambio di passo ad una macchina che sembra comunque essere indietro rispetto alle altre. Insomma, servirebbe un ingegnere di quelli importanti.

E il nome c’è. O per meglio dire ci sarebbe: quello di Newey, in uscita dalla Red Bull, e corteggiato anche con una certa insistenza dalla Rossa. Se n’è parlato nei mesi scorsi, se ne parla ancora adesso, anche in attesa di capire quale sarà la decisione del professionista sul suo futuro. Di squadre che lo cercano ce ne sono tante, su questo non ci possono essere discussioni, e secondo il sito F1-Insider alla carrellate di scuderie già presenti su Newey se ne sarebbe aggiunta un’altra.

Dramma Ferrari, niente Newey

Flavio Briatore, consulente della Alpine – uno che conosce anche abbastanza bene le dinamiche del Circus – starebbe cercando di capire come muoversi in questa situazione. E starebbe corteggiando appunto il 65enne alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Briatore, viene spiegato, avrebbe iniziato la sua opera di corteggiamento nei confronti del dirigente.

Il piano del manager piemontese, imprenditore a tutto campo, è abbastanza semplice. Un contratto ovviamente milionario ma soprattutto la possibilità di lavorare nel migliore dei modi, dandogli completamente carta bianca. Che sarebbe poi quell’elemento che starebbe frenando la Ferrari, che ha tantissimi uomini in vari posti e che non può certamente prendere delle decisioni del genere. Insomma, il fattore potrebbe essere determinante nella scelta di Newey e potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso la scuderia francese. Briatore quindi ha iniziato e continua la sua opera di convincimento, iniziando a mettere piede proprio nella Alpine che lo ha voluto dentro la propria squadra. E uno così, che sa come muoversi, potrebbe realmente fare la differenza.