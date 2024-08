Terremoto in MotoGP: ultim’ora su Marquez

Terremoto in MotoGp: in questo momento Bagnaia e Martin si giocano il titolo Mondiale. Ma occhio a Marquez che potrebbe fare la differenza

Il Mondiale MotoGp se lo giocano Pecco Bagnaia, campione in carica e in testa alla classifica, e Jorge Martin. Ma è tutto da decidere, visti i pochi punti che dividono i due campioni. Insomma, in poche parole è lotta aperta. Ed è anche bello così.

In Inghilterra, ad esempio, ha vinto Enea Bastianini, che è riuscito a fare doppietta prendendosi anche la Sprint del sabato. Un colpaccio per l’italiano, che potrebbe anche vincere un altro paio di gare da qui alla fine della stagione. Ma non solo, c’è anche un’altra incognita dentro al Mondiale: Marc Marquez sta crescendo a vista d’occhio e sappiamo benissimo come sia uno che non molla mai quando c’è da lottare. A parlare proprio di lui, facendo un quadro, è stato Davide Tardozzi, intervistato da As.

Terremoto in MotoGp, occhio a Marquez

Il ds ha detto questo, prima: “Chiaro che Jorge e Pecco hanno fanno la differenza e siamo molto contenti anche per Enea, che è partito molto male venerdì (riferito allo scorso weekend) e alla fine ha portato a casa un podio molto importante per la sua mente. Veniva da una grande gara in Inghilterra e qui ha incontrato problemi non appena arrivato, ma tra il suo lavoro e quello della squadra siamo riusciti a superare il weekend”.

E poi sullo spagnolo, mina vagante in questa seconda parte di stagione: “Avevo avvertito che Marquez – ha continuato – avrebbe lottato per la vittoria domenica e se guardiamo alla seconda parte della gara è stato il pilota più veloce in pista. Con una buona partenza avrebbe potuto essere in lizza per il podio e forse anche per la vittoria. Detto questo non siamo bendati e sappiamo che Marc ha un grande potenziale. E ci godremo il prossimo anno, ma vincerà una gara prima della fine della stagione“.