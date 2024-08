Bundesliga, pronostici prima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Lipsia di Marco Rose esordirà con il Bochum mentre lo Stoccarda sarà impegnato sul campo del Friburgo: pronostici.

La Bundesliga è l’ultimo dei top 5 campionati ad aprire i battenti: in Germania, infatti, lo scorso fine settimana è stato interamente dedicato ai primi turni della coppa nazionale. Il Lipsia di Marco Rose non ha avuto problemi a domare una formazione di terza serie, l’Essen, travolto 4-1. Ora per i Roten Bullen è arrivato il momento di fare sul serio e alla Red Bull Arena andranno a caccia dei primi tre punti nel match con il Bochum.

Il “colpaccio” dell’estate del Lipsia è stato il rinnovo, almeno per un altro anno, del forte centrocampista Xavi Simons, di proprietà del PSG. La conferma dell’olandese non era affatto scontata e i biancorossi potranno contare anche sul suo talento per migliorare il quarto posto della passata stagione. La vittoria contro il Bochum, nel frattempo non sembra in discussione: i biancoblù, rimasti in massima serie grazie alla clamorosa rimonta nello spareggio con il Fortuna Dusseldorf, sono stati appena eliminati dalla Coppa di Germania per mezzo del Regensburg, squadra che milita nella serie cadetta palesando numerose difficoltà. Dovrebbe evitare la sconfitta pure lo Stoccarda, rivelazione della Bundesliga 2023-24. Gli uomini di Sebastian Hoeness, che si cimenteranno anche in Champions League, hanno arruolato l’ex Augsburg Demirovic, uno dei giocatori più prolifici dello scorso campionato, ed hanno buone possibilità di portare via punti dalla trasferta di Friburgo.

Le previsioni sulle altre partite

L’Hoffenheim di Pellegrino Matarazzo è reduce da un’ottima annata, in cui è riuscito a riconquistare l’Europa. Nella prima giornata il club di Sinsheim ospiterà il neopromosso Kiel, arrivato secondo nell’ultimo campionato cadetto: Kramaric e compagni sfrutteranno la maggiore qualità ed esperienza per mettere la mani sul primo successo della loro stagione.

Si profila un match molto equilibrato tra Augsburg e Werder Brema: i bavaresi hanno perso Demirovic ma in casa sono sempre molto pericolosi e non si arrendono facilmente. Cercherà di far valere il fattore campo anche il Mainz, che in Coppa di Germania ha piegato 3-1 il Wehen: l’Union Berlino, tuttavia, vuole dimenticare al più presto le tribolazioni della scorsa stagione, si è rinforzato e dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol.

Bundesliga: possibili vincenti

Lipsia (in Lipsia-Bochum)

Stoccarda o pareggio (in Friburgo-Stoccarda)

Hoffenheim (in Hoffenheim-Kiel)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Augsburg-Werder Brema

Lipsia-Bochum

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Mainz-Union Berlino

Friburgo-Stoccarda

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Mainz-Union Berlino è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI