Premier League, pronostici seconda giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, i campioni in carica del Manchester City dopo l’esordio vincente con il Chelsea ospitano il neopromosso Ipswich Town.

Il suo precampionato sarà stato anche sottotono, ma il Manchester City, quando conta, non sbaglia quasi mai. E l’ha dimostrato domenica scorsa nell’esordio in campionato in casa del Chelsea di Enzo Maresca, ex collaboratore di Pep Guardiola.

Il maestro ha battuto l’allievo 2-0, è il caso di dire. Con tanto di “vendetta” da parte di Haaland nei confronti dello spagnolo Cucurella, che aveva sbeffeggiato il fromboliere norvegese in una simpatica canzoncina intonata durante i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2024. Nella seconda giornata i campioni in carica della Premier League ospitano all’Etihad Stadium il neopromosso Ipswich Town, che dopo aver esordito contro il Liverpool (0-2) è costretto subito ad affrontare un’altra big del massimo campionato inglese. La corazzata del tecnico catalano, che ha appena riabbracciato Gundogan – il centrocampista tedesco è tornato a Manchester dopo una sola stagione con la maglia del Barcellona – si prepara dunque ad incamerare altri tre punti e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a tenere nuovamente la porta inviolata.

Chi ha toppato nella prima giornata, invece, è stato il Tottenham di Ange Postecoglou, che non è andato al di là di un pareggio in casa del neopromosso Leicester (1-1).

Gli Spurs possono riscattarsi davanto ai loro tifosi contro un Everton che ha palesato evidenti problemi in fase di non possesso palla nel debutto con il Brighton, naufragando 3-0 nel proprio stadio.

Le previsioni sulle altre partite

Quella di Crystal Palace e West Ham è stata una falsa partenza: le due londinesi all’esordio si sono arrese a Brentford e Aston Villa (entrambe hanno perso 2-1).

Sarà dunque un derby tra deluse quello che andrà in scena a Selhurst Park: le due difese hanno dimostrato di non essere ermetiche, motivo per cui potremmo assistere ad un match da almeno una rete per parte.

Si profila una gara equilibrata anche a Craven Cottage tra Fulham e Leicester: i Cottagers sono stati sfortunati ad Old Trafford contro il Manchester United (1-0) ma anche Vardy e compagni si sono fatti valere contro il Tottenham. Stesso discorso, infine, per Southampton-Nottingham Forest: i Saints, altra squadra che ha appena rimesso piede in massima serie, sono reduci da una discreta prestazione in casa del Newcastle (hanno perso “solo” 1-0) e contro i Tricky Trees, che hanno esordito con un pari contro il Bournemouth, dovrebbero quanto meno riuscire ad evitare la sconfitta.

Premier League: possibili vincenti

Southampton o pareggio (in Southampton-Nottingham Forest)

Tottenham (in Tottenham-Everton)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Ipswich Town

Tottenham-Everton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Crystal Palace-West Ham

Fulham-Leicester

