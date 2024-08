Lotto, doppio terno da favola: 70mila euro

Lotto, il doppio terno è da favola: ecco un’altra clamorosa vincita grazie al gioco più amato dagli italiani. Ecco cos’è successo

Ve lo abbiamo già anticipato che anche oggi saremmo stati qui a parlarvi, di nuovo, di altre vincite al gioco più amato dagli italiani, quello del Lotto. E siccome siamo di parola eccoci qui a raccontarvi di altre due super vincite, clamorose, centrate in una sola regione.

Sì, perché la sensazione è che la Dea Bendata in questo momento si stia muovendo, appunto, baciando i giocatori che si trovano nello stesso pezzo di terra. E siccome molto spesso questo succede soprattutto nel Nord Italia, oggi invece vi parliamo di due clamorose vincite che sono state centrate proprio nella parte più a Sud della Penisola: vale a dire in Sicilia. La storia, come al solito succede in questi casi, ci viene raccontata da Agimeg.it che svela tutti i particolari.

Lotto, ecco la doppia super vincita

La prima è stata centrata a Saponara, in provincia di Messina. Tre numeri piazzati sulla ruota di Palermo hanno permesso al fortunato di portarsi a casa la bellezza di 47.500euro. Un sogno ad occhi aperti e, siccome ormai le vacanze sono davvero agli sgoccioli per molti, in questo modo si potrebbe, magari, iniziare a pensare al viaggio invernale, quello da fare sotto le festività natalizie e magari sognato per moltissimo tempo.

Non è ovviamente finita qui: perché trasferendoci nella provincia di Palermo e precisamente a Blufi, un fortunato scommettitore, sempre con un terno e in questo caso sulla ruota di Napoli, ha vinto 23.750euro. La somma supera i 70mila euro. Il Sud in festa, insomma, anche con il gioco del 10eLotto: 10mila euro vinti a Palagonia, in provincia di Catania, e i 5mila euro centrati a Scicli, in provincia di Ragusa. Tutto in Sicilia. E chissà che magari anche qualche turista, visto che l’isola in questi giorni è sicuramente presa d’assalto, non sia riuscito a stravolgersi in maniera positiva la vacanza. E a pagarsela, ovviamente, che poi è davvero l’unica cosa che conta quando si è fuori. Auguri a tutti da parte della redazione de Ilveggente.it