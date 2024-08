Sinner, Anna Kalinskaya semina zizzania: l’ha detto per davvero

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, la situazione non è delle migliori. Nessun filtro, ha usato delle parole veramente durissime.

Il tribunale indipendente lo ha assolto, ma siamo ancora ben lontani dallo scrivere la parola “Fine” in calce a questa triste ed intricatissima vicenda. Sembra ormai conclamato che non ci sia stato dolo da parte di Jannik Sinner e che la sostanza dopante rinvenuta nelle sue urine sia frutto di una contaminazione del tutto involontaria, eppure le polemiche non accennano a placarsi.

Il principale “indiziato”, benché neppure lui fosse consapevole della catena alla quale avrebbe dato inizio, è Giacomo Naldi, fisioterapista dell’azzurro. Che, nello scorso mese di marzo, dopo essersi ferito con un tronchesino mentre “sistemava” i calli del numero 1 del mondo, su consiglio del preparatore atletico Umberto Ferrara avrebbe applicato uno spray sulla sua lesione. Spray che conteneva, appunto, lo steroide poi rintracciato duranti i controlli anti-doping effettuati a cavallo tra il Masters 1000 di Indian Wells e quello di Miami.

Le tracce rinvenute sono irrisorie e non avrebbero alterato in alcun modo le performance di Jannik in California e in Florida, eppure la versione dei fatti, alla quale il tribunale e la commissione medica hanno creduto, non convince del tutto. Di sicuro non ha convinto Nick Kyrgios, il tennista australiano fermo da due anni per via di un infortunio, che ha usato delle parole durissime per commentare la sentenza.

Il passato torna a bussare alla porta di Sinner e Kalinskaya

“Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato – ha scritto su X il finalista di Wimbledon 2022 – Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibita… Dovresti stare lontano dai campi per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, bella questa”.

Un commento al vetriolo, che non lascia spazio ad interpretazioni e che il popolo dei social ha mal digerito. Alcuni utenti hanno evidenziato che avrebbe fatto meglio a tacere, considerati i suoi trascorsi con la giustizia (nel 2021, ha ammesso di aver aggredito l’ex fidanzata, ndr). Altri, invece, si dicono certi che l’astio di Kyrgios nei confronti di Sinner non sia affatto casuale, e neppure dettato dalle circostanze legate a questo presunto caso di doping.

Si ritiene, invece, che il suo commento celi una certa gelosia nei confronti di Jannik, dovuta al fatto che l’azzurro stia, adesso, con l’ex di Nick, vale a dire Anna Kalinskaya. Non spetta a noi stabilire se le cose stiano così o meno, ma è probabile, indipendentemente da tutto, che Kyrgios non la passi liscia per le brutte parole usate nel commento su X.