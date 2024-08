Chelsea-Servette, Conference League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Chelsea-Servette è una partita valida l’andata degli spareggi di accesso alla Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il Chelsea ritorna in Europa dopo una stagione in cui gli unici impegni sono stati il campionato e le due coppe nazionali. Si tratta però dell’Europa “minore”, vale a dire la Conference League, terza manifestazione calcistica continentale per ordine d’importanza. La sensazione è che i Blues, pur essendo abituati a ben altri palcoscenici, non la snobberanno, dovendo provare a voltare pagina dopo due anni di buio quasi totale nonostante le tante sterline spese dal club londinese nelle varie sessioni di mercato.

In panchina Enzo Maresca ha preso il posto di Mauricio Pochettino, esonerato dopo una sola stagione: non gli è bastato il sesto posto – il Chelsea si era inizialmente qualificato in Europa League, ma la vittoria del Manchester United in finale di FA Cup l’ha fatto “retrocedere” in Conference – per rimanere in panchina.

Inizia l’avventura in Conference dei Blues

Fiducia, dunque, al tecnico italiano allievo di Pep Guardiola, reduce dalla promozione in Premier League con il Leicester. In attesa che arrivi qualche rinforzo (Joao Felix) e soprattutto che la rosa venga sfoltita – gli esuberi attualmente potrebbero addirittura formare un’altra squadra – i Blues vanno a caccia del primo successo in un match ufficiale dopo la sconfitta all’esordio in Premier League con i campioni in carica del Manchester City, che domenica scorsa hanno avuto la meglio 2-0 a Stamford Bridge.

Negli spareggi di Conference League se la vedranno con il Servette, club svizzero che nella passata stagione è stato protagonista sia in Europa che in Conference, arrivando a giocare la fase ad eliminazione diretta (fu eliminato agli ottavi dal Viktoria Plzen).

Detentori della Coppa di Svizzera, i ginevrini non sono riusciti a qualificarsi all’Europa League. Nel preliminare contro i portoghesi del Braga hanno avuto la peggio (0-0 all’andata e 1-2 al ritorno), retrocedendo in Conference. In campionato, dopo tre vittorie di fila, sono arrivate due brutte sconfitte contro Basilea (0-6) e Lugano (3-1), che hanno fatto suonare più d’un campanello d’allarme. Il tecnico Thomas Haberli è alle prese con il dubbio Kutesa – il giocatore ha offerte dall’Arabia – mentre Maresca lancerà i nuovi acquisti Jorgensen, Pedro Neto, Dewsbury-Hall, Veiga e Guiu.

Il pronostico

Nonostante scenderà in campo con una formazione sperimentale, il Chelsea è ampiamente favorito contro gli svizzeri e dovrebbe ottenere una vittoria rotonda, con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Chelsea-Servette

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Badiashile, Veiga, Cucurella; Enzo Fernandez, Lavia; Palmer, Dewsbury-Hall, Pedro Neto; Guiu.

SERVETTE (4-2-3-1): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline, Ondoua; Stevanovic, Antunes, Kutesa; Crivelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0