Fiorentina-Puskas Akademia, Conference League: tv in chiaro, formazioni, pronostico

Fiorentina-Puskas Akademia è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Conference League e si gioca giovedì alle 20:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Per il terzo anno consecutivo la Fiorentina tenta l’assalto alla Conference League, manifestazione “maledetta” per i viola, che sono arrivati in finale nelle ultime due edizioni senza riuscire però a sollevare il trofeo. Se nel 2023 fu il West Ham a spegnere i sogni dei gigliati, lo scorso maggio c’ha pensato l’Olympiacos a regalare un altro dispiacere a Biraghi e compagni nella finalissima di Atene.

La Viola avrà dunque l’opportunità di riprovarci nonostante sia arrivata solo ottava nell’ultimo campionato. Il club di Rocco Commisso ha infatti “beneficiato” del fatto che la Serie A ha mandato ben 5 squadre in Champions League nonché del trionfo dell’Atalanta in Europa League, due eventi che hanno permesso ai toscani di qualificarsi per la terza volta di fila in Europa (la seconda da ottavi). Come è avvenuto negli ultimi due anni, la Fiorentina dovrà avere la meglio in uno spareggio per partecipare alla nuova fase campionato. E stavolta il sorteggio è stato clemente con la squadra allenata da Raffaele Palladino – l’ex tecnico del Monza ha preso il posto di Vincenzo Italiano, andato via dopo tre anni – che se la vedrà con gli ungheresi della Puskas Akademia, arrivati a giocarsi lo spareggio dopo aver prevalso nel terzo turno preliminare sull’Ararat Armenia (vittoria per 1-0 all’andata e pareggio rocambolesco al ritorno, 3-3).

Sorteggio benevolo per la Viola

Un avversario alla portata della Viola, che ad ogni modo non dovrà commettere l’errore di sottovalutarlo, visto che dopo quattro giornate la Puskas Akademia è a punteggio pieno nel campionato magiaro.

La Fiorentina, peraltro, è ancora in fase di rodaggio. E l’ha dimostrato sabato scorso nell’esordio con il Parma: in Emilia è finita 1-1, con gli uomini di Palladino che hanno evitato la sconfitta grazie ad una punizione perfetta di capitan Biraghi nel finale. L’allenatore gigliato è pronto a far esordire dal 1′ alcuni dei nuovi acquisti, come il portiere De Gea ed il centrocampista Richardson. Niente da fare invece per Gudmundsson, alle prese con un problema muscolare.

Come vedere Fiorentina-Puskas Akademia in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Puskas Akademia è in programma giovedì alle 20:00 allo stadio “Franchi” di Firenze. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La differenza tra le due squadre è molto ampia e non sarebbe una sorpresa se la Fiorentina riuscisse a vincere con uno scarto importante, ipotecando la qualificazione. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Puskas Akademia

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Richardson, Biraghi; Beltran, Sottil; Kean.

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pecsi; Szolnoki, Maceiras, Stronati, Golla; Plsek, Ormonde-Otterwell; Levi, Soisalo, Nagy; Colley.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1