Dramma Inter, scudetto già perso: annuncio definitivo

Dramma Inter, dopo la prima giornata con un pareggio sul campo del Genoa arriva la sentenza definitiva sullo scudetto

I campioni d’Italia hanno già “perso” lo scudetto. Il pareggio dell’Inter sul campo del Genoa ha lasciato diversi dubbi sulla tenuta della squadra di Simone Inzaghi. Che sì, si è rinforzata visto che ha preso Taremi e Zielinski. Però, dietro, è rimasta uguale. E i problemi ci sono.

L’anno scorso, ad esempio, i nerazzurri dopo essere passati in vantaggio nei minuti finali non avrebbero mai commessa la leggerezza di regalare un rigore agli avversari: avrebbero congelato la partita con il possesso palla e avrebbero fatto scorrere i minuti mancanti senza correre nessun rischio. Niente da fare invece, con il Genoa – che ha perso i migliori lì davanti – che ci ha creduto e che ha sfruttato l’errore di Bisseck per andare dal dischetto e fissare il 2-2 finale. Mancano ancora un poco di giorni alla fine del mercato, quindi Marotta avrebbe anche la possibilità di intervenire. Però al momento non sembra essere questo il momento per farlo dopo il cambio di proprietà. E c’è già chi mette dietro la squadra che ha il tricolore sul petto.

Dramma Inter, la sentenza di Caressa

Con il campionato sono iniziati ovviamente tutti gli show connessi e tutti i vari programmi televisivi che parlano di calcio. E durante Sky Calcio Club si è parlato ovviamente di chi sia la squadra favorita per lo scudetto. Non importa che siamo ancora ad agosto e non importa quello che succederà, ognuno ha detto la propria. Anche Fabio Caressa.

“Per me la favorita per lo scudetto è il Milan. E’ favorito il Milan perché secondo me prima di tutto hanno trattato troppo male Fonseca e lui vorrà dimostrare che no è vero. Quando si parla male di una persona e poi ti ritrovi una brava persona come Fonseca ad essere il tuo leader nello spogliatoio gli vuoi ancora più bene”. Quindi niente scudetto all’Inter. E, inoltre, quando ha parlato, Caressa non aveva visto ancora la Juventus di Thiago Motta.