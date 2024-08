I pronostici di giovedì 22 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 22 agosto, carrellata di partite nell’Europa “minore”: fanno il loro esordio anche Fiorentina, Betis e Chelsea.

È un giovedì come al solito ricco di partite tra Europa e Conference League, giunte anche loro all’ultimo turno preliminare: gli spareggi di accesso alla fase campionato. Nella terza manifestazione continentale per ordine d’importanza entra in gioco una squadra italiana, la Fiorentina di Raffaele Palladino.

La Viola ospita al “Franchi” la Puskas Akademia, momentaneamente prima ed ancora a punteggio pieno nel campionato ungherese. I gigliati, reduci dall’1-1 con il Parma, hanno pescato bene e dovrebbero riuscire ad archiviare già a Firenze il discorso qualificazione in un incontro da almeno tre gol complessivi. Debuttano in Conference League anche Chelsea e Betis: i Blues di Enzo Maresca, sconfitti all’esordio in Premier League dal Manchester City di Pep Guardiola, sono nettamente favoriti contro gli svizzeri del Servette, ma anche gli andalusi avranno verosimilmente la meglio in trasferta (in realtà si gioca in campo neutro) contro gli ucraini del Kryvbas. In Europa League occhi puntati su Besiktas e Ajax: i turchi, anche grazie ad uno strepitoso Immobile, sono partiti a razzo in patria e dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta contro il Lugano; meno bene invece i Lancieri, che hanno avuto bisogno di 34 rigori per superare il Panathinaikos. In casa dei polacchi dello Jagiellonia, tuttavia, gli uomini di Farioli dovrebbero spuntarla.

I pronostici sulle altre partite

In Europa League appare probabile la vittoria del Viktoria Plzen contro gli scozzesi degli Hearts, a quota zero vittorie tra campionato e coppa nazionale. In Conference il Lens può far valere il fattore campo nel match d’andata contro il Panathinaikos, retrocesso dall’Europa League dopo l’infinita serie di rigori ad Amsterdam.

Intrigante la sfida tutta scandinava tra Molde ed Elfsborg, ma chi va a caccia di gol deve considerare anche la Saudi Pro League, dove l’Al-Nassr di Ronaldo – che ha appena cambiato allenatore, arruolando l’ex difensore del Real Madrid Hierro – dovrebbe ottenere un successo rotondo contro l’Al-Raed.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Besiktas vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lugano-Besiktas, Europa League, ore 21:00

Vincenti

Viktoria Plzen (in Viktoria Plzen-Hearts, Europa League, ore 19:00)

(in Viktoria Plzen-Hearts, Europa League, ore 19:00) Betis (in Kryvbas-Betis, Conference League, ore 20:00)

(in Kryvbas-Betis, Conference League, ore 20:00) Basaksehir (in St. Patrick’s-Basaksehir, Conference League, ore 20:45)

(in St. Patrick’s-Basaksehir, Conference League, ore 20:45) Lens (in Lens-Panathinaikos, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Molde-Elfsborg , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Fiorentina-Puskas Akademia , Conference League, ore 20:00

, Conference League, ore 20:00 Al Nassr-Al Raed , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Chelsea-Servette, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hacken-Heidenheim , Conference League, ore 19:00

, Conference League, ore 19:00 Partizan-Gent , Conference League, ore 20:15

, Conference League, ore 20:15 Braga-Rapid Vienna, Europa League, ore 21:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 19.56 GOLDBET ; 19.38 SNAI; 19.56 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio e meno di tre gol complessivi in Lincoln Red Imps-Larne, Conference League, ore 21:00