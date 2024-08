Sorteggio tabellone Us Open, gli avversari degli azzurri

Sorteggio tabellone Us Open, al via il quarto Slam dell’anno: ecco quali avversari affronteranno i tennisti azzurri a New York.

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luca Nardi. E ancora, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Saranno 14, in totale, gli azzurri al via al quarto ed ultimo Slam della stagione, quello che, a partire da lunedì 26 agosto, animerà la città di New York.

Cinque degli azzurri su citati saranno, oltretutto, testa di serie: oltre a Sinner, Musetti e Paolini lo saranno anche, infatti, Arnaldi e Cobolli, che nella parentesi sul cemento a stelle e strisce hanno guadagnato un bel po’ di terreno e conquistato questo privilegio. Il tabellone conterà complessivamente 128 giocatori, con 32 teste di serie, e sono 3 i principali “indiziati” per la vittoria degli Us Open. Il grande favorito, nonostante la disfatta di Cincinnati, è Carlos Alcaraz, seguito a ruota da Jannik Sinner e Novak Djokovic che, al momento, a livello di quote se la giocano ad armi pari.

Molto potrebbe purtroppo pesare, però, sulla condizione dell’altoatesino, la bomba esplosa nelle scorse ore. Il tribunale indipendente ha scagionato Sinner da ogni accusa di doping volontario, ma il tribunale dei social no. Molti utenti, ma anche alcuni suoi colleghi del circuito, si sono detti in totale disaccordo con la sentenza e con il fatto che l’azzurro non sia stato squalificato per via delle tracce di sostanza dopante rinvenute nelle sue urine.

Sorteggio tabellone principale Us Open, il primo turno di Sinner, Berrettini e Musetti

La giustizia ha fatto il suo corso, ad ogni modo, ragion per cui Jannik ha tutto il diritto di partecipare allo Slam al Flushing Meadows e di cercare di vincere il secondo Slam della sua carriera.

In qualità di numero 1 del seeding, potrà imbattersi nel numero 2 del ranking Atp, vale a dire Nole, soltanto in finale. Potrebbe incontrare uno tra Alcaraz e Medvedev, rispettivamente terzi e quarti, soltanto in semifinale. Non è da escludere che ai quarti incroci una delle teste di serie che vanno dalla quinta all’ottava posizione. A rivelarlo sarà, in ogni caso, il sorteggio del tabellone principale del singolare maschile.

La cerimonia degli “accoppiamenti” andrà in scena oggi, giovedì 22 agosto 2024, alle 18, ora italiana. Non è prevista copertura televisiva dell’evento, ma è probabile che l’evento venga trasmesso in diretta sui canali social ufficiali dello Slam americano. Dovremo pazientare ancora qualche ora, dunque, ma ormai ci siamo quasi.

Seguono aggiornamenti