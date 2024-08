Allarme Sinner, ancora problemi: mazzata tremenda

Allarme Sinner, ancora problemi per il tennista italiano che si appresta a vivere gli Us Open. Ecco quello che ha detto nei giorni scorsi

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Cincinnati battendo Tiafoe in due set senza particolari problemi. Tennis perfetto quello dell’azzurro, che adesso si appresta a vivere il quarto Slam della stagione, gli Us Open. Con un unico obiettivo, ovviamente: vincere, e confermarsi numero uno al mondo non solo nella classifica Atp ma anche sul campo, soprattutto dopo le polemiche dei mesi scorsi.

Ci arriverà nel miglior modo possibile dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare anche le Olimpiadi? Questa è la domanda che tutti si pongono e Sinner, nei giorni scorsi, a chi glielo ha domandato, ha risposto in questo modo. Le parole del tennista italiano sono state riportate da Super Tennis. E possono essere lette in diversi modi.

Allarme Sinner, ecco le sue parole

“A volte sento qualcosa, devo capire bene cosa sia perché mi sembra un problemino diverso da quello che ho avuto in passato. Di sicuro non correrò rischi di peggiorare la situazione prima degli Us Open. Farò degli esami dopo Cincinnati. Sono stato fermo per circa una settimana, poi sono andato a Montreal e ho giocato due partite in un giorno. Non ho avuto molto tempo per recuperare e sono venuto qui. Mettere tante ore nelle gambe non è un male, sono contento di giocare. Arrivare nelle migliori condizioni possibili a uno Slam è la cosa più importante. Comunque a New York sono sicuro che ci arriverò al 100%“.

Insomma, lui non sta benissimo ma vuole essere al massimo. Perché vuole continuare a vincere, perché vuole continuare a regalare delle enormi soddisfazioni a tutti gli appassionati e tifosi italiani che lo seguono. E tutti noi da queste parti ci aspettiamo un’altra affermazione in uno Slam, un altro trionfo per continuare a sognare, un altro sogno da vivere come mai abbiamo fatto prima d’ora. E solo Jannik in questo momento ci può davvero regalare delle emozioni del genere.