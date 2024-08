Young Boys-Galatasaray, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Young Boys-Galatasaray è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

La vittoria della Super Lig non garantisce l’accesso diretto alla fase a girone unico della Champions League: il Galatasaray dovrà dunque disputare uno spareggio per poter far parte delle “magnifiche 36” che dal prossimo 17 settembre avranno l’onore di partecipare alla nuovo format della coppa dalle grandi orecchie, un mini-campionato in cui ognuna giocherà 8 partite contro avversari diversi.

Quella con gli svizzeri dello Young Boys diventa dunque una doppia sfida da non sbagliare assolutamente. I campioni di Turchia ci arrivano dopo due successi di misura nelle prime due giornate di campionato, in cui hanno piegato Hatayspor e Konyaspor, in entrambe le occasioni con il risultato di 2-1.

Prima, però, i giallorossi erano stati umiliati a sorpresa dai rivali cittadini del Besiktas nel match che assegnava la Supercoppa nazionale: un roboante 5-0 in cui anche il nuovo acquisto bianconero Ciro Immobile ha trovato il modo di segnare ben due gol. La reazione dopo quella terrificante batosta c’è stata ma il Gala dà l’impressione di essere ancora in fase di rodaggio. Sta molto peggio invece lo Young Boys, che clamorosamente non è riuscito a vincere nessuna delle prime sei giornate del massimo campionato svizzero, raccogliendo la miseria di 3 punti ed incassando 13 gol. Un avvio da incubo per i gialloneri di Patrick Rahmen – ex tecnico del Winterthur che ha preso il posto di Raphael Wicky – chiamati a risollevarsi alla vigilia di uno dei match più importanti della loro stagione.

Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, in attacco si affiderà al solito Icardi ma dovrà fare a meno di Sanchez e Ayhan, rispettivamente infotunato e squalificato. Tre assenze nello Young Boys: Conte, Imeri e Janko.

Come vedere Young Boys-Galatasaray in diretta tv e streaming

Young Boys-Galatasaray è in programma mercoledì alle 21:00. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che quest’anno ha l’esclusiva su 18 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Galatasaray dovrebbe approfittare del momento negativo dello Young Boys per portare a casa un risultato positivo ma difficilmente gli uomini di Okan Buruk riusciranno a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Young Boys-Galatasaray

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Camara, Husic, Hadjam; Lauper, Niasse; Elia, Ugrinic, Colley; Ganvoula.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Nelsson, Bardakci, Dubois; Torreira, Demirbay; Yilmaz, Mertens, Akturkoglu; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2