Midtjylland-Slovan Bratislava, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Midtjylland-Slovan Bratislava è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

L’unica partecipazione del Midtjylland alla fase a gironi della Champions League rimane quella della stagione 2020-21. L’obiettivo dei campioni Danimarca in carica è tornarci a distanza di quattro anni, consapevoli del fatto che nell’edizione che aprirà i battenti tra circa un mese si giocheranno due partite in più (8 invece di 6) e soprattutto che gli introiti economici saranno maggiori grazie al nuovo format.

Nonostante abbiano vinto la Superligaen lo scorso anno, gli uomini di Thomas Thomasberg hanno debuttato nei preliminari a fine luglio: tutto facile contro gli andorrani del Santa Coloma, mentre nella doppia sfida contro gli ungheresi del Ferencvaros la differenza l’ha fatta la vittoria ottenuta nel match d’andata, deciso dai gol degli attaccanti Djù e Buksa.

In terra magiara, invece, è finita 1-1, con Sorensen che nel secondo tempo ha annullato il vantaggio di Cissé. Mitdjylland che ha dunque esteso la striscia di imbattibilità a 9 partite. In campionato il bilancio è di tre vittorie e due pareggi, che per il momento valgono il secondo posto dietro al Silkeborg. Thomasberg venerdì scorso contro il Lyngby ha fatto un po’ di turnover, preservando qualche titolare in vista della gara d’andata con lo Slovan Bratislava, altra squadra che come i danesi è partita forte ed è imbattuta tra coppa e campionato. Gli slovacchi di preliminari ne hanno disputati addirittura tre, eliminando i nordmacedoni dello Struga, gli sloveni del Celje ed infine i ciprioti dell’APOEL Nicosia. In campionato, invece, la truppa di Vladimir Weiss è a punteggio pieno dopo le prime tre giornate (7 gol segnati e 2 subiti). Il club di Bratislava insegue adesso una qualificazione storica: la Champions League è un’ossessione ormai dal 1992.

Come vedere Midtjylland-Slovan Bratislava in diretta tv e streaming

La sfida tra Midtjylland e Slovan Bratislava è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sensazione è che assisteremo ad una gara equilibrata, tra due squadre che hanno iniziato la stagione con il piede giusto e che sono entrambe in fiducia. Leggermente favorito il Midtjylland per via del fattore campo.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Slovan Bratislava

MIDTJYLLAND (4-4-2): Olafsson; Andersson, Diao, Bech Sorensen, Juninho; Osorio, Martinez, Castillo, O. Sorensen; Dju, Buksa.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Sharani; Kucka, Bajric, Tolic; Weiss, Strelec, Mak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0