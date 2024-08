Malmo-Sparta Praga, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Malmo-Sparta Praga è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Una delle partite più avvincenti e spettacolari dell’ultima tornata di preliminari è stata quella tra gli svedesi del Malmo e i campioni di Grecia del PAOK. Emozioni a go-go a Salonicco, con gli scandinavi che sono riusciti ad evitare l’eliminazione in pieno recupero grazie ad una rete di Zatterstrom, trascinando la partita ai supplementari. Nell’extra-time, poi, Christiansen ha realizzato il gol decisivo, quello del 3-4, che ha tagliato definitivamente le gambe agli ellenici (all’andata era finita 2-2).

Una notte magica per gli uomini di Henrik Rydstrom, ancora in lizza per tornare in quella Champions League che i biancazzurri non giocano dalla stagione 2021-22. L’impegno infrasettimanale, peraltro, non sta distogliendo più di tanto l’attenzione di Botheim e compagni da un campionato che li vede guardare tutti dall’alto verso il basso dopo 19 giornate (9 i punti di vantaggio sull’Hammarby secondo nell’Allsvenskan).

Ora l’ultimo sforzo contro lo Sparta Praga campione di Repubblica Ceca in carica, la cui ultima partecipazione alla fase a gironi della Champions League risale alla stagione 2005-06. La squadra allenata dal danese Lars Friis ha superato brillantemente i primi due turni preliminari, rischiando qualcosina soltanto con i rumeni dell’FCSB, che nel match di ritorno sono andati vicini ad una clamorosa rimonta dopo essere finiti sotto 3-0 nel primo tempo (2-3). Cammino illibato invece in campionato per lo Sparta, ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate: sabato scorso si è arreso anche lo Jablonec, piegato 2-1 a domicilio. Particolarmente ispirato l’attaccante serbo Birmancevic, autore di 4 gol e 2 assist nelle ultime cinque partite.

Come vedere Malmo-Sparta Praga in diretta tv e streaming

La sfida tra Malmo e Sparta Praga è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Quella del Malmo in casa del PAOK è stata una vera e propria prova di forza ma secondo noi lo Sparta Praga ha qualcosa in più rispetto agli svedesi e dovrebbe riuscire ad evitare quanto meno la sconfitta. Ci sono buone possibilità che entrambe le squadre vadano a segno.

Le probabili formazioni di Malmo-Sparta Praga

MALMO (4-4-2): Dahlin; Larsen, Jansson, Zatterstrom, Busanello; Rieks, Pena, Johnsen, Nanasi; Botheim, Thelin.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Sorensen, Zeleny; Preciado, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Olatunji, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2