Nuova squadra trovata: tradimento Chiesa, c’è l’annuncio

Nuova squadra trovata per Federico Chiesa: c’è l’annuncio sul futuro del giocatore che è un esubero dentro la Juventus. Tradimento servito

Federico Chiesa è ai margini della Juventus. Ormai questo è un fatto noto e anche Thiago Motta lo ha ribadito in due occasioni: la prima dopo l’amichevole in Germania, la seconda nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Como: “Non è cambiato nulla” ha detto il tecnico confermando che il giocatore è in uscita.

E’ altrettanto noto come Chiesa abbia un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 quindi con la reale possibilità tra sei mesi di trovarsi una sistemazione a parametro zero e questo gli permetterebbe di chiedere qualcosa in più sotto l’aspetto economico. Ma un anno fermo potrebbe essere deleterio ed è per questo che il suo entourage, a quanto pare, si sta muovendo per trovare una sistemazione al propri assistito. A luglio si era parlato con una certa insistenza della Roma: poi le richieste del giocatore hanno fatto sì che i giallorossi si allontanassero. Ma non solo questo, anche la mancata partecipazione alla Champions League della squadra di DDR ha pesato sulla decisione finale.

Chiesa ha trovato squadra, la rivelazione di Zazzaroni

Ma dove andrà Chiesa? Beh, la situazione non è di semplice lettura in questo momento, anche se Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto una rivelazione importante nei giorni scorsi. “Chiesa vuole l’Inter o il Milan, lo so per certo” ha detto il giornalista, che quindi apre al tradimento clamoroso dell’esterno offensivo nei confronti della Juventus.

Ovviamente Giuntoli non ha nessuna intenzione di cedere, per ora, sulla valutazione del giocatore. Vuole tra i 15 e i 18 milioni di euro per chiudere l’affare in uscita e per risparmiare poi sull’ingaggio. Ma intanto nessuno, per ora, si è spinto verso questa cifra. Quindi, anche se le opzioni è evidente restano in piedi, non è facile sbloccare il tutto. Vedremo, insomma, quello che succederà nel corso delle prossime settimane, con Chiesa che per giocare dovrà lasciare per forza il club bianconero. Non c’è altra possibilità.