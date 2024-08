I pronostici di mercoledì 21 agosto: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 21 agosto, il Galatasaray va a caccia di un risultato positivo a Berna contro un finora irriconoscibile Young Boys.

Si conclude la due giorni di spareggi di accesso alla Champions League 2024-25 con 4 partite in programma. Il Galatasaray delle vecchie conoscenze della Serie A Torreira, Mertens e Icardi deve superare l’ostacolo Young Boys per prendere parte alla coppa dalle grandi orecchie, pronta a debuttare con un nuovo format.

I giallorossi di Okan Buruk, che nella passata stagione hanno vinto la Super Lig turca con 102 punti, vengono da due successi di fila in campionato, grazie ai quali si sono potuti mettere alle spalle la terrificante prestazione in Supercoppa contro il Besiktas, che li ha travolti 5-0 nell’esordio ufficiale. Il Galatasaray, in ogni caso, parte leggermente favorito su uno Young Boys fino a questo momento irriconoscibile, che non ha vinto nessuna delle prime sei giornate di campionato (tre sconfitte e tre pareggi). Previsto invece equilibrio in Dinamo Kiev-Salisburgo, ma anche la sfida tra Midtjylland e Slovan Bratislava potrebbe essere meno scontata del previsto, sebbene i danesi sembrano avere qualche chance in più per via del fattore campo.

I pronostici sulle altre partite

Il Malmo nel turno precedente ha eliminato in maniera rocambolesca i campioni di Grecia del PAOK e sogna di fare lo stesso anche con quelli di Repubblica Ceca, lo Sparta Praga: almeno tre i gol complessivi in Svezia.

Nel tardo pomeriggio è in programma un anticipo degli spareggi d’andata di Conference League: i lusitani del Vitoria Guimaraes dovrebbero riuscire a prendersi una fetta di qualificazione contro i bosniaci dello Zrinjski Mostar. Non dovrebbero mancare i gol, infine, nei match di Svenska Cup, la Coppa di Svezia: ce ne aspettiamo almeno uno per parte in FBK Karlstad-Sandviken e Pitea-Norrkoping.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente o pareggio e almeno un due gol complessivi in Young Boys-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

Vincenti

IF Gnistan (in IF Gnistan-Mariehamn, Veikkausliiga, ore 17:00)

(in IF Gnistan-Mariehamn, Veikkausliiga, ore 17:00) Vitoria Guimaraes (in Vitoria Guimaraes-Zrinjski Mostar, Conference League, ore 18:45)

(in Vitoria Guimaraes-Zrinjski Mostar, Conference League, ore 18:45) Midtjylland (in Midtjylland-Sloavn Bratislava, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ostersund-Brommapojkarna , Svenska Cup, ore 18:30

, Svenska Cup, ore 18:30 Malmo-Sparta Praga , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Dinamo Kiev-Salisburgo, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

FB K Karlstad-Sandviken , Svenska Cup, ore 17:30

, Svenska Cup, ore 17:30 P itea-Norrkoping , Svenska Cup, ore 18:30

, Svenska Cup, ore 18:30 Young Boys-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 15.8 GOLDBET ; 15.33 SNAI; 15.8 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Inter Turku vincente e almeno tre gol complessivi in Haka-Inter Turku, Suomen Cup, ore 17:00