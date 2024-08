Sinner, gesto sotto accusa: pioggia di critiche sui social

Il Masters 1000 di Cincinnati si chiude tra le polemiche. Sui social non si parla che di questo: accuse gravissime.

Era volato a Cincinnati con la certezza di non avere i mezzi e neppure la forza di fare bene come avrebbe voluto. E invece, non solo è arrivato in finale al Masters 1000 dell’Ohio, ma lo ha addirittura vinto. In barba a tutto e a tutti, in particolare a quanti, nel frattempo, erano scesi dal carro del vincitore nella convinzione che il successo di Jannik Sinner fosse solo transitorio.

Un carro che si è d’improvviso svuotato nel momento in cui l’azzurro ha annunciato di volersi ritirare dalle Olimpiadi, ma che in maniera altrettanto repentina si è nuovamente riempito quando, qualche ora fa, si è assicurato l’ennesimo titolo di questa carriera on fire. Dalle stelle alle stalle e dalle stalle alle stelle, nel suo caso, ma tant’è: l’altoatesino ha le spalle sufficientemente larghe da sapere affrontare in maniera matura e razionale qualunque tempesta.

I detrattori, purtroppo o per fortuna, lo hanno già perdonato, insomma. Il tempo di alzare la coppa che già era in trend sui social e sulla bocca di tutti, anche di quanti, per l’appunto, lo avevano aspramente criticato nelle scorse settimane. Eppure è già tempo, adesso, di una nuova polemica. Polemica che, ancora una volta, lo riguarda in prima persona.

Polemica dopo Cincinnati: non è piaciuto a nessuno

Le critiche stavolta non sono rivolte direttamente a lui, però, almeno quello. Il popolo dei social ce l’ha, bensì, con l’altro finalista di Cincinnati, l’americano Frances Tiafoe.

L’avversario di Sinner si è reso protagonista, durante la cerimonia di premiazione, di un siparietto che non è stato affatto apprezzato né dai tennissofili e né dai frequentatori abituali di X e di Instagram. Il suo gesto è stato duramente condannato e, in queste ore, se ne sta parlando in maniera abbastanza insistente, a riprova di quanto sia stato controverso.



Il riferimento, come avrà già intuito chi si è imbattuto nel video e nelle immagini della discordia, è al photobombing di Tiafoe, al momento cioè in cui si è intrufolato nella foto in cui Sinner sollevava la coppa ricevuta in dono. Frances, che di gesti sui generis ne ha fatti a bizzeffe, nel corso della sua carriera, ha alzato il dito medio verso l’obiettivo, imbarazzando Jannik e prendendosi, così, un bel po’ di critiche. “Un pagliaccio che non fa ridere”, lo ha definito qualcuno, “rozzo arrogantello” lo ha etichettato qualcun altro, riassumendo in poche parole quanto poco gradito sia stato il suo gesto.