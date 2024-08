Bomba in F1, Verstappen e Hamilton ko: nuovo campione del mondo

Bomba in Formula Uno: sia Verstappen che Hamilton (ma anche Leclerc) vanno ko. L’anno prossimo un nuovo campione del Mondo

Max Verstappen è pronto a prendersi il quarto mondiale di fila. Meritato anche, ma meno stradominato rispetto allo scorso anno quando davvero non c’è mai stata storia.

L’anno prossimo le cose potrebbero cambiare, soprattutto perché dentro la Ferrari ci sarà quel Lewis Hamilton che prenderà il posto di Sainz. Il pilota inglese, come sappiamo, è uno che ha sempre voglia di vincere in tutte le circostanze e di certo non vorrà stare dietro all’olandese che ha ancora molti anni davanti di carriera e che potrebbe insidiarlo. Sarà bagarre, probabilmente aperta anche a Charles Leclerc e qualche altro pilota. Uno di quelli che quest’anno sta già facendo bene e che potrebbe esplodere in maniera definitiva nel corso delle prossime annate. Un nome? Sicuramente ce l’ha Flavia Briatore.

Piastri potrebbe vincere il Mondiale

“Credo che Piastri sia uno dei prossimi campioni del mondo. Se non sarà l’anno prossimo, questo ragazzo comunque sarà ancora lì. Se la McLaren avrà ancora questa macchina, Piastri sarà uno dei migliori piloti“ ha detto il nuovo consulente della Alpine nelle parole che sono state riportate da formulapassion.it. Riferendosi poi a Webber, Briatore ha parlato in questo modo. E sono parole al miele: “Mark è una delle persone migliori che abbia conosciuto in Formula 1. È sempre stato leale, ha sempre fatto il suo dovere. È la persona che più mi ha impressionato in Formula 1“.

Detto ciò, è evidente che Briatore, che ha scoperto tantissimi talenti nel corso della sua carriera, veda in Piastri qualcosa di magico e di importante. Sì, perché sono davvero pochi gli eletti che nel corso della loro vita automobilistica riescono a prendersi lo scettro di campione del mondo e che quindi entrano di diritto nella leggenda di questo sport. Piastri potrebbe essere uno di questi? Vedremo.