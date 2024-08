Ritiro Hamilton, tifosi sotto choc: ultim’ora da brividi

Ritiro Hamilton, i tifosi quasi non possono credere al prossimo pilota della Ferrari che ha parlato della sua pensione

Il 2025 s’avvicina e senza dubbio tutti i tifosi della Ferrari aspettano solamente una cosa: vedere Lewis Hamilton con la tuta rossa al fianco di Charles Leclerc. Sì, questo 2024, anche per via dei risultati non certo soddisfacenti, è solamente un’attesa di quello che succederà l’anno prossimo.

Hamilton, comunque e lo sappiamo tutti, non è più un giovanotto. L’età avanza per tutti e anche la sua pensione si avvicina. E in un’intervista rilasciata a Esquire ha parlato appunto di quello che potrebbe succedere nei prossimi anni. Lui, in questa chiacchierata, ha chiarito e messo alla luce di tutti una cosa: sa quello che vuole fare nei prossimi anni, ha in testa tutti i suoi piani. Giusto così, anche. Non si può correre in eterno: i riflessi cambiano, non sono quelli che sono, diventano diversi e nelle vetture ogni domenica si rischia tantissimo. Bene, detto questo, adesso andiamo a leggere insieme le parole del pilota britannico.

Ritiro Hamilton, ecco le sue parole

“Alcuni giorni mi domando: ‘Quanto ancora riuscirò a portare avanti tutto questo?’. Ci sono momenti in cui desidero una pausa, poiché, a differenza di altri sport, la nostra stagione non offre un vero riposo. Il tempo libero è scarso. Tuttavia, ho un’idea chiara di dove voglio arrivare e so che devo pianificare attentamente ogni passo. Mi chiedo se arriverà mai il giorno in cui perderò la passione e la dedizione per questo sport. Spero che ciò non accada mai, che non smetta mai di amarlo. Sono sicuro che saprò quando sarà il momento di fermarmi ma, fino ad allora, voglio impegnarmi al massimo e godermi al meglio questo sport che è stato al centro della mia vita”.

Insomma, i propositi rimangono gli stessi, vale a dire quelli di continuare a vincere che poi, praticamente, è quello che sognano i tifosi della Rossa. L’accoppiata Hamilton-Leclerc stimola, eccome, tutti. E chissà, magari il prossimo anno uno dei due potrebbe scalzare dal gradino più alto del podio quel Verstappen che in questa annata si appresta a vincere il quarto titolo mondiale di fila. Senza dimenticare infine che per Briatore anche Piastri è in corsa.