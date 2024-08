Tifosi Ferrari in estasi, c’è l’annuncio: Leclerc campione del mondo

Tifosi della Ferrari in estate: c’è l’annuncio. Leclerc campione del Mondo. Ecco quello che vuole il monegasco dal prossimo anno

Non solo Lewis Hamilton. Non solo il pilota britannico sette volte campione del Mondo che, l’anno prossimo, si unirà alla Ferrari. Ma anche Charles Leclerc. Sì, perché il monegasco vuole vincere il Mondiale. E i tifosi della Rossa sognano a occhi aperti.

Ovvio che serva una macchina all’altezza, competitiva, cosa che fino al momento si è davvero vista poco. Ma Vasseur sta cercando in tutti i modi – anche cercando sul mercato uomini all’altezza della situazione – di dare alla propria scuderia quegli aggiornamenti che servono per essere in corsa il prossimo anno. Con due piloti del genere è importante avere un mezzo che possa essere competitivo ai massimi livelli e sin dalle prime battute del prossimo Mondiale. Anche perché l’ambizione è altissima. E Leclerc non lo ha di certo nascosto in nessun modo.

Le parole di Leclerc

Rilasciando un’intervista al Gentlemen’s Journal, il monegasco ha parlato del suo futuro e di quelli che sono i suoi obiettivi per i prossimi anni. Non si è nascosto, ed è anche giustissimo così visto che parliamo di quel pilota che è stato ribattezzato il Predestinato. E quindi da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.

“Il mio obiettivo, insieme alla Ferrari, è diventare un campione del mondo di Formula 1 e basta. Il mio sogno è conquistare il titolo di campione del mondo di Formula1 con la Scuderia Ferrari. Non avrei mai immaginato di trovarmi nella posizione in cui sono attualmente. Mio padre mi ha sempre avvisato di quanto potesse essere arduo e improbabile. Anche se possiedi il talento, non basta solo quello per raggiungere la Formula 1. Ci sono molti giovani talenti in tutto il mondo, ma serve anche un po’ di fortuna per trovarsi nel posto giusto al momento giusto, insieme al giusto sostegno. Sono stato fortunato ad avere il supporto della Ferrari fin dagli inizi e ad essere affiancato da un manager che mi ha guidato fino a qui”. Eccoci insomma. E noi tutti confidiamo nelle potenzialità di Charles.