Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 22 agosto

Europa League, tante sfide interessanti negli spareggi di accesso alla fase campionato: l’Ajax se la vedrà con i polacchi dello Jagiellonia.

Gli spareggi mettono in palio gli ultimi 12 pass per la nuova fase campionato dell’Europa League, che come la Champions League si appresa a debuttare con il format nuovo di zecca. Tra le 24 squadre che si daranno battaglia nei prossimi sette giorni c’è anche l’Ajax di Francesco Farioli: i Lancieri sono reduci da una delle peggiori stagioni degli ultimi anni ed il quinto posto nell’ultima Eredivisie li ha costretti a giocare i preliminari.

Il club di Amsterdam ha già eliminato Vojvodina e Panathinaikos – quest’ultimo dopo una serie infinita di calci di rigore, ne sono stati tirati ben 34 – e adesso dovrà vedersela con i campioni di Polonia, lo Jagiellonia, retrocesso dalla Champions League. La squadra di Farioli nel fine settimana si è arresa a sorpresa al NAC Breda in Eredivisie, pagando forse il dispendio di energie nell’infinita sfida con i greci, ed ha voglia di voltare subito pagina: i polacchi peraltro hanno perso tre partite di fila tra coppa e campionato e sono alla portata dei biancorossi.

Dovrebbe vincere anche il Viktoria Plzen, favorito sugli scozzesi degli Hearts: la formazione di Edinburgo non ha iniziato bene la stagione – un pareggio e due sconfitte tra coppa nazionale e Premiership – e non sembra avere molte chance nella trasferta in Repubblica Ceca. I ciprioti dell’APOEL Nicosia tenteranno di riscattare la delusione per l’eliminazione dalla Champions avvenuta per mezzo dello Slovan Bratislava: a Riga contro l’RFS faranno verosimilmente registrare un risultato positivo.

Le previsioni sulle altre partite

Pur non potendo giocare in patria per i noti motivi geopolitici, gli israeliani del Maccabi Tel Aviv hanno buone possibilità di indirizzare la qualificazione contro i serbi del Backa Topola, che nella passata stagione fecero una fugace apparizione nella fase a gironi.

Leggermente favorito il Besiktas di Immobile nella trasferta di Lugano: i bianconeri, trascinati anche dai gol del centravanti campano, hanno fatto 3 su 3 tra Supercoppa e campionato segnando complessivamente 11 reti. Non dovrebbero mancare le emozioni, poi, nella sfida tutta scandinava tra Molde ed Elfsborg, mentre il PAOK ed il Ferencvaros con ogni probabilità ipotecheranno la qualificazione già all’andata rispettivamente contro Shamrock Rovers e Borac Banja Luka. Impegno ostico, infine, per il Braga: i portoghesi sono favoriti ma dovranno fare attenzione all’insidioso Rapid Vienna.

Europa League, possibili vincenti

Viktoria Plzen (in Viktoria Plzen-Hearts, ore 19:00)

APOEL Nicosia o pareggio (in RFS-APOEL Nicosia, ore 19:00)

Maccabi Tel Aviv (in Maccabi Tel Aviv-TSC, ore 20:00)

Besiktas o pareggio (in Lugano-Besiktas, ore 20:30)

Ajax (in Jagiellonia-Ajax, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Molde-Elfsborg, ore 19:00

PAOK-Shamrock Rovers, ore 19:30

Ferencvaros-Borac Banja Luka, ore 21:00

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Molde-Elfsborg, ore 19:00

Lugano-Besiktas, ore 20:30

Braga-Rapid Vienna, ore 21.30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Viktoria Plzen è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Molde-Elfsborg è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.