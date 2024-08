Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 22 agosto

Conference League, entrano in gioco le rappresentanti dei cinque principali campionati europei: tocca anche a Fiorentina e Chelsea.

Sono agli sgoccioli anche i preliminari di Conference League e negli spareggi di accesso alla fase campionato entrano in gioco anche le rappresentanti dei 5 principali campionati europei, tra cui la Fiorentina. La Viola è ormai diventata una habitué di questa competizione: si tratta della terza partecipazione consecutiva dopo aver perso ben due finali, nel 2023 a Praga contro il West Ham e nel 2022 ad Atene contro l’Olympiacos.

I gigliati ci riprovano con un nuovo allenatore – Palladino ha preso il posto di Vincenzo Italiano – e tenteranno subito di approfittare di un sorteggio sulla carta assai benevolo, visto che lo spareggio lo giocheranno con gli ungheresi della Puskas Akademia, una formazione che non può certo fare paura a Biraghi e compagni, i quali dovrebbero ottenere un successo ampio già all’andata al “Franchi”. Stesso discorso per il Chelsea di Enzo Maresca: dopo aver perso al debutto in Premier League con il Manchester City, i Blues cercherano di rifarsi nel match con gli svizzeri del Servette, insidiosi ma decisamente alla portata dei londinesi. Non è andata male neppure al Betis di Manuel Pellegrini, favorito contro gli ucraini del Kryvbas: gli andalusi, reduci dal pareggio nella prima giornata di Liga contro il Girona, torneranno verosimilmente con una vittoria in tasca dalla trasferta slovacca (come tutte le squadre ucraine anche il Kryvbas è costretto a giocare in campo neutro).

Le previsioni sulle altre partite

Debutta in Conference League pure il Lens, da quest’anno allenato dal belga Will Still. I giallorossi vengono da un successo di misura nel primo turno di Ligue 1 (1-0 all’Angers) e si preparano ad affrontare i greci del Panathinaikos, retrocessi dall’Europa League dopo una serie interminabile di rigori (ben 34) contro l’Ajax. Match potenzialmente equilibrato quello del “Delelis-Bollaert” ma il fattore campo, secondo noi, farà la differenza.

I turchi del Basaksehir sono ancora imbattuti ed usciranno indenni anche dalla trasferta irlandese con i modesti irlandesi del St. Patrick’s, mentre Mlada Boleslav e Brann davanti al proprio pubblico avranno rispettivamente la meglio su avversari non irresistibili Paksi e Astana. Favorito pure il Copenaghen contro gli scozzesi del Kilmarnock in una gara da almeno tre gol complessivi, ma le reti non mancheranno neanche in Islanda tra i padroni di casa del Vikingur e gli andorrani del Santa Coloma. Non è scontata, infine, la vittoria dell’Heidenheim, rivelazione dell’ultima Bundesliga – è arrivato in Europa da neopromossa – che potrebbe far fatica fuori casa contro gli svedesi dell’Hacken.

Conference League, possibili vincenti

Mlada Boleslav (in Mlada Boleslav-Paksi, ore 18:00)

Brann (in Brann-Astana, ore 19:00)

Betis (in Kryvbas-Betis, ore 20:00)

Basaksehir (in St. Patricks-Basaksehir, ore 20:45)

Lens (in Lens-Panathinaikos, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Copenaghen-Kilmarnock, ore 19:00

Fiorentina-Puskas Akademia, ore 20:00

Vikingur-UE Santa Coloma, ore 20:00

Chelsea-Servette, ore 21:00

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Hacken-Heidenheim, ore 19:00

Partizan-Gent, ore 20:15

Wisla Cracovia-Cercle Brugge, ore 20:30

San Gallo-Trabzonspor, ore 21:00

Comparazione quote

La vittoria del Basaksehir è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” in Hacken-Heidenheim è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 Snai.

