Scommesse, 5 euro per 14mila: bastano 6 partite

Scommesse, una schedina clamorosa ha regalato un colpo da sogno ad un fortunato scommettitore. 5 euro sono diventati 14mila

Di schedine ne abbiamo viste parecchie vincenti. Anche di belle schedine. Ma difficilmente 13mila euro vengono vinti con soli 5 euro giocati. Eppure, sul sito PlanetWin365.it, c’è qualcuno che ci è riuscito.

Sì, avete letto benissimo. Molto bene. Una schedina di 5 euro, di sole 6 partite, ha portato ad una vincita clamorosa: 13.982,22 euro per la precisione, con un bonus di poco superiore di mille euro. Niente risultati esatti – se avete pensato questo – niente di chissà quale particolarità. Una schedina normale, una di quelle che tutti possono pensare e che pochi hanno il coraggio di giocare. Sì, è vero, serve decisamente un poco di fortuna, serve decisamente quel pizzico che aiuta tutti e in questo caso chi ha deciso di puntarci sopra è stato aiutato. Ma andiamo quindi, a vedere nel dettaglio, quello che è successo.

Scommesse, la schedina vincente

Sei partite, come detto. Tutto con lo stesso pronostico. Siete curiosi vero di sapere qual é? Eccovi, vi serviamo: sei partite dei campionati sudamericani tra Brasile, Argentina e Colombia tutte pronosticate over 1,5 primo tempo. Vale a dire almeno due reti nei primi 45 minuti. Quote altissime, ovviamente, dal 3,40 minima, al 4,15 volte la posta come massima. Tutte centrate, tutte verdi sul sito citato prima. E sotto potrete vedere il dettaglio di questa scommessa che ha regalato una somma davvero straordinaria con una puntata minima. Un colpaccio davvero incredibile, un colpaccio grosso. Uno di quelli che solamente una volta, siamo sicuri, succedono nella vita. Auguri al vincitore.