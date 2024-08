Camila Giorgi, ritorno di fiamma: nella foto una prova schiacciante

Camila Giorgi, è proprio vero, come si dice. che certi amori sono duri a morire: indizio inequivocabile, ritorno di fiamma in atto.

Ha sollevato mille e più interrogativi, nel momento in cui, nel silenzio generale, ha deciso di dire addio al tennis. Decisione che, come si ricorderà, non si è premurata di comunicare personalmente ai tifosi, sebbene avesse una folta schiera di ammiratori e di estimatori che pure avrebbero preferito scoprirlo in modo diverso.

A Camila Giorgi non è interessato annunciarlo in pompa magna, invece. Se lo avesse fatto, la Federazione italiana avrebbe certamente organizzato qualcosa per rendere omaggio alla sua bella carriera, ma tant’è. Ha preferito uscire di scena in sordina, senza cerimonia e senza salamelecchi, nello stile discreto e taciturno che le è sempre appartenuto. E così, abbiamo scoperto che non avrebbe giocato più nel modo più “triste”, grazie ad un avviso pubblicato sul sito ufficiale della Wta

Da quel giorno è già trascorso tanto tempo e, a guardarla attraverso lo screen del telefono, non sembrerebbe essersi pentita della sua decisione. Tutt’altro. Il suo viso ostenta una serenità invidiabile, a riprova del fatto che la sua nuova vita le piace e che, sebbene lo sport le abbia dato tanto, era arrivato per lei il momento di voltare pagina. Cosa che ha fatto subito, senza mai guardarsi indietro. Certa, probabilmente, del fatto che i tempi fossero maturi per scrivere un nuovo capitolo.

Camila Giorgi, certi amori non finiscono

Certi amori, però, sono duri a morire. E non si tratta di un semplice luogo comune, ma di una certezza indissolubile che traspare, se mai vi fosse bisogno di conferme ufficiali, dallo scatto che l’ex campionessa di Macerata ha pubblicato su Instagram qualche ora fa.

Una foto insolita, per una tipa discreta e riservata come lei, che non ha mai dato la sua vita privata in pasto ai social. Adesso che è lontana dai riflettori, invece, ha cambiato registro, tanto è vero che ha postato l’ennesima foto che la ritrae in compagnia del suo nuovo fidanzato, del quale ignoriamo ancora l’identità.

Poco importa chi sia o cosa faccia, ad ogni modo. Quello che ci preme sottolineare è che Camila è riuscito a “contagiarlo” e a trasmettergli la passione, rimasta evidentemente immutata, per il tennis. I due posano con una racchetta in mano a testa ed è evidente che abbiano giocato un po’ insieme su un campo indoor. Come se il tempo non fosse mai passato e come se quell’addio non ci fosse mai stato.