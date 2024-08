Dinamo Kiev-Salisburgo, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Dinamo Kiev-Salisburgo è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Prosegue il cammino della Dinamo Kiev nei preliminari di Champions League: adesso gli uomini di Oleksandr Shovkovskyi sono a soli 180 minuti dalla nuova fase a girone unico, che si appresta a fare il suo debutto proprio quest’anno.

Dopo aver rifilato 9 gol al Partizan tra andata e ritorno, gli ucraini si sono presi anche lo scalpo dei Rangers, battuti 2-0 nel loro “tempio”, Ibrox, approfittando dell’espulsione rimediata ad inizio ripresa dal brasiliano Jefté, che ha lasciato in inferiorità numerica la formazione di Glasgow.

La Dinamo Kiev ha poi archiviato la pratica a pochi minuti dai supplementari, con un letale uno-due firmato da Pikhalonok e Voloshyn (0-2). Da quando hanno disputato il primo match ufficiale lo scorso luglio, i gialloblù sono ancora imbattuti, ottenendo 2 vittorie su 2 anche in campionato e restando a punteggio pieno come i loro storici rivali dello Shakhtar Donetsk. Sul campo neutro di Lublino, in Polonia – a causa delle ben note vicende belliche Bushchan e compagni non possono giocare nel loro stadio – la Dinamo adesso ospiterà il Salisburgo nel match valido per l’andata dello spareggio per accedere alla coppa dalle grandi orecchie.

Gli austriaci, spodestati dallo Sturm Graz nello scorso campionato, sono ripartiti alla grande. In Bundesliga hanno vinto le prime tre partite, mentre in Champions League hanno già fatto fuori gli olandesi del Twente, grazie al 2-1 dell’andata (al ritorno è poi terminata 3-3). Non poteva iniziare meglio, dunque, l’avventura dell’ex collaboratore di Jurgen Klopp a Liverpool, Pep Lijnders.

Come vedere Dinamo Kiev-Salisburgo in diretta tv e streaming

La sfida tra Dinamo Kiev e Salisburgo è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Si preannuncia una doppia sfida divertente tra due squadre che non sono abituate a speculare e lo dimostra il numero di gol realizzati in queste prime partite. Prevediamo almeno una rete per parte e più di due complessive.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Salisburgo

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyalskyi, Kabayev; Vanat.

SALISBURGO (4-3-3): Blaswich; Dedic, Baidoo, Piatkowski, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh, Yeo, Nene.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2