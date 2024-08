Scommesse, Serie A senza segreti: colpo da 2mila euro

Scommesse, la Serie A inizia col botto. Ecco la prima schedina vincente del massimo campionato. Un colpo incredibile

Il ritorno della Serie A coincide con una vincita incredibile. Eppure, direte voi, non è che siano usciti dei risultati così scontati. Fino a ieri mattina infatti, erano 8 le partite disputate (nella serata si sono giocati gli ultimi due match) ed erano venuti fuori sei pareggi e due vittorie: quella della Lazio in casa contro il Venezia, e ci sta, e quella del Verona contro il Napoli, sicuramente più difficile da pronosticare.

Quindi continuerete a pensare: ma come hanno fatto a vincere? Bene, ve lo spieghiamo riportando quella che è una notizia messa in evidenza da Agimeg.it: un giocatore calabrese, precisamente di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, ha giocato i pareggi, riuscendo nel colpo grosso da quasi duemila euro. Per essere precisi, lo scommettitore che ha piazzato la giocata nell’agenzia Eurobet del centro dell’alta Calabria, si è preso il lusso di riempirsi le tasche con 1.873 euro. L’importo della giocata? Solamente dieci euro. Le quote erano davvero importanti.

Scommesse, ecco il colpo vincente

Andiamo con ordine e partiamo ovviamente da quello dell’Inter sul campo del Genoa. A seguire poi il pareggio del Milan in casa contro il Torino. Poi quello tra Empoli e Monza e infine, ovviamente, sempre nella giornata di sabato, quello tra Parma e Fiorentina. Le quote in questione superavano 3 volte la posta tutte, e volavano fino al 4.40 volte la posta della X tra i rossoneri e i granata arrivata nei minuti di recupero grazie alla rete di Okafor.

Ci vuole fortuna, ovviamente, anche perché il Genoa grazie al rigore prima sbagliato e poi ribadito in rete da Messias ha pareggiato in pieno recupero. Molto più semplici invece gli altri due pronostici: in Empoli-Monza ad esempio, su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, sono state davvero pochissime le occasioni da rete e la sfida sembrava essere incanalata sul pari sin dai primi minuti. E così è stato. Ma si sa, per vincere ci vuole sempre un poco di fortuna. Auguri, quindi, al fortunato. Partire in questo modo è sempre una cosa che fa piacere.