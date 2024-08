Sinner in pausa dal tennis: annuncio inaspettato

La notizia relativa alla decisione di Jannik Sinner si è diffusa in men che non si dica: è alquanto insolito, ma le cose stanno così.

C’è un motivo ben preciso, se ha fatto innamorare Andre Agassi e non solo, che ne ha parlato come del “posto ideale per far morire in pace gli ex giocatori di tennis”. C’è un campo, c’è una palla, la sua logica è molto simile a quella su cui si regge lo sport che ha reso celebre il Kid di Las Vegas. Non ci stupisce affatto, quindi, che molti atleti ed ex atleti si siano dati, improvvisamente, al pickeball.

La stessa Eugenie Bouchard, giovane promessa della Wta, ha esordito proprio quest’anno nel circuito, a dimostrazione del fatto che questa disciplina si rivolge ad un target estremamente variegato ed imprevedibile. Così come, del resto, non potevamo certo prevedere che anche Jannik Sinner, ad un certo punto della sua carriera, potesse volgere lo sguardo allo sport di racchetta che sta spopolando negli States e che, presto, contaminerà anche tutti gli altri continenti.

Sì, avete capito bene: anche il numero 1 del mondo, che nella giornata di lunedì si è assicurato il suo secondo Masters 1000, giocherà a pickleball. Attenzione, però: non abbandonerà, fortunatamente, il tennis, che resta il suo primo vero amore, la passione per coltivare la quale ha accantonato tutte le altre, prima fra tutte quella per lo sci.

Sinner non si ferma mai: dal tennis al pickleball

Molto semplicemente, l’azzurro, insieme a Novak Djokovic e Barbora Krejcikova, prenderanno parte ad un evento che si svolgerà nella città in cui è prevista la prossima tappa del Tour.

Gli Us Open 2024 stanno per entrare nel vivo ed è per questo che l’azienda di racchette Head ha ben pensato di organizzare un appuntamento nella Grande Mela. Si chiamerà The HEAD NYC Mash Up ed è in programma per il prossimo 22 agosto. I tre tennisti, che come molti altri campioni del circuito usano l’attrezzatura del marchio che organizza il tutto, si uniranno ad una professionista di pickleball che gli amanti di questo sport certamente conosceranno già.

Lei si chiama Callie Jo Smith e sarà interessante vedere come Sinner, Djokovic e Krejcikova, che brillano nella loro disciplina, se la caveranno al cospetto della talentuosa stella del pickleball. Riusciranno a tenerle testa e ad “improvvisare”? Lo scopriremo tra poche ore, ma una cosa è certa: il divertimento, comunque vada, è assicurato.