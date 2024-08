“Assurdo” Hamilton, cambia tutto: terremoto improvviso

Hamilton è intervenuto in questo modo nella serie che vedrà protagonista il mondo della Formula Uno. Ecco quello che ha detto il ferrarista

No, ancora non è ferrarista ma manca poco. L’anno prossimo vedremo Lewis Hamilton con la tuta rossa della scuderia di Maranello. Per i deboli di cuore: non c’è nessun annuncio contro la Ferrari, ovviamente, non è cambiato nulla. Quindi mettetevi subito in pace, vedrete l’inglese al fianco di Leclerc l’anno prossimo.

Bene, adesso parliamo di Hamilton e di quello che ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a Esquire.com. Il pilota, sette volte campione del Mondo, sta lavorando insieme a Brad Pitt attorno ad un progetto che sta suscitando grande attesa tra gli appassionati dei motori. Un film con protagonista appunto uno dei più importanti attori della storia di Hollywood che vedrà come produttore esecutivo proprio Lewis.

Hamilton, ecco le sue parole

“Ci sono stati momenti in cui ho dovuto dire ‘questo è assurdo‘, soprattutto in situazioni di corsa, tra sorpassi, pit stop e strategie,” ha sottolineato Hamilton scherzando sul suo rimbrotto a Brad Pitt per l’eccessiva fantasia. E con il ruolo che si è preso, Lewis, ha assunto un ruolo cruciale nella sceneggiatura ovviamente per cercare di rendere il tutto realisticamente corretto. E non c’è nessuno meglio di lui in grado di interpretare nel migliore dei modi questo ruolo così importante.

E immaginarlo, in tutto questo, pronto a rimproverare Brad Pitt ci pare davvero una cosa assurda. Ma è evidente come sia successo davvero, è evidente che anche lui vuole sempre il massimo anche quando non si parla della pista e si tratta di qualcosa di diverso, qualcosa che prima d’ora non aveva mai toccato con mano e che invece, adesso, sta facendo. Un Hamilton tuttofare si potrebbe sintetizzare la cosa. E si è numeri uno anche per questo.