Furia Djokovic, bufera totale: “È imbarazzante”

Furia Djokovic, nemmeno il tennista serbo è riuscito a tenersi lontano dalle polemiche. Ecco il suo attacco clamoroso: “Imbarazzante”

Quanto successo al Masters 1000 di Cincinnati ha fatto velocemente il giro del Mondo. E non si capisce come un arbitro lì a due passi non riesca a vedere quello che è effettivamente successo. Qualcosa che non si era mai vista prima e soprattutto in questo momento, dove c’è la tecnologia che viene in aiuto ai direttori di gara, errori del genere non sono davvero accettabili.

Si è capito subito che Jack Draper nel match point che gli ha permesso di superare Felix Auger-Aliassime e di volare così ai quarti di finale, ha toccato due volte la pallina. Una chiamata che ha clamorosamente aperto il dibattito appunto sulla questione tecnologia. Ma non solo: sono stati moltissimi i tennisti che nel corso di queste ore hanno deciso di dire la propria. E tra questi, come si legge serenamente nel titolo di questo articolo, c’è anche Djokovic. Che non le ha di certo mandate a dire con un post apparso sui propri profili social.

Furia Djokovic, ecco le sue parole

“È imbarazzante che non abbiamo il video replay in questo tipo di situazioni in campo. Ancora più ridicolo è il fatto che non abbiamo una regola in vigore che consentirebbe agli arbitri di sedia di modificare la chiamata originale in base alla revisione video che avviene fuori dal campo! Tutti coloro che guardano la TV vedono cosa succede tramite il replay, eppure i giocatori in campo sono tenuti ‘all’oscuro senza sapere quale sarà l’esito. Abbiamo Hawkeye, viviamo in un tecnologicamente avanzato 21° secolo! Per favore, assicuratevi che questa assurdità non accada mai più“.

Insomma, un Djokovic davvero durissimo sulla questione e pure giustamente per un semplice motivo: quell’errore ha deciso il match e abbiamo visto come in qualunque partita possa decisamente cambiare tutto per una pallina. E a livelli così alti non è pensabile che tutto questo possa davvero succedere.