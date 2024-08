Lille-Slavia Praga, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Lille-Slavia Praga è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Una settimana fa il Lille ha regalato il primo dispiacere a José Mourinho da quando siede sulla panchina del Fenerbahçe, eliminando il club di Istanbul, da quest’anno allenato dal tecnico portoghese. Un match tesissimo, che si è concluso a due minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, quando i calci di rigore sembravano ormai inevitabili.

Un rigore dell’attaccante canadese David, contestatissimo dallo stesso Mourinho, ha regalato la qualificazione agli spareggi di accesso alla prossima Champions League alla squadra di Bruno Genesio, che si era imposta 1-0 all’andata in Francia. Il Lille, arrivato solamente quarto nell’ultima Ligue 1, adesso può sognare di staccare un pass per la manifestazione continentale più importante per la prima volta dopo tre anni. I Dogues, nel frattempo, anche nella prima giornata di campionato hanno dimostrato di stare bene, andando a vincere con un netto e perentorio 2-0 in casa dell’ostico Reims. L’avversario che affronteranno nello spareggio, tuttavia, è di quelli da prendere con le pinze: lo Slavia Praga. I cechi sono ormai abituati a fare parecchia strada nelle coppe europee grazie ad un gioco ben collaudato ed al fatto che siano guidati sempre dallo stesso allenatore, Jindrich Trpisovsky. I biancorossi non hanno avuto problemi ad eliminare i belgi dell’Union Saint-Gilloise, battuti 3-1 all’andata e 1-0 al ritorno nel turno precedente. Ed in campionato dopo 5 giornate hanno solo due punti in meno dei rivali cittadini dello Sparta Praga, unici a punteggio pieno.

Come vedere Lille-Slavia Praga in diretta tv e streaming

La sfida tra Lille e Slavia Praga è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo Slavia Praga ha incassato soltanto 2 gol nelle sette partite ufficiali disputate finora e renderà probabilmente le cose difficili anche al Lille, chiamato a replicare la prestazione offerta una settimana fa in Turchia. Ipotizziamo un match molto equilibrato, in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Lille-Slavia Praga

LILLE (4-3-2-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Santos, Mukau, André; Cabella, Haraldsson; David.

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Masopust, Dorley, Zafeiris, Diouf; Schranz, Chory, Provod.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1