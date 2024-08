Sinner, adesso si mette male: sorpasso sia

Il sorpasso era nell’aria, ma nessuno si aspettava che accadesse in tempi tanto brevi. Tutto è cambiato, adesso sarà durissima.

Lo scorso anno, di questi tempi, si parlava già di record. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare, però, che nel 2024 si sarebbe fatto addirittura peggio che nel 2023. E sbagliava chi credeva che fosse impossibile offrire ancor di più, perché la “smentita” è arrivata ancor prima di quanto pensassimo.

Potrebbe sembrarvi surreale, ma il montepremi in palio agli Us Open 2024 sarà più alto del prize money che era stato fissato per l’edizione dello scorso anno. E così, ancora una volta, quello a stelle e strisce è diventato lo Slam più ricco della storia dei Major. L’aumento, rispetto a 365 giorni fa, è molto consistente. Parliamo di 10 milioni di dollari in più, considerando che è passato da 65 milioni di dollari a 75, l’equivalente, per intenderci, di circa 68,3 milioni di euro.

Il sorpasso, quindi, è servito. Se Wimbledon aveva giocato al rialzo, mettendo sul piatto l’equivalente in sterline di 58.9 milioni di euro circa, i newyorkesi hanno ben pensato di fare addirittura di più e di riprendersi lo status di Major più generoso di sempre. Si mette male, dunque, per gli altri Slam, alle prese con un record che sarà difficile battere da qui in avanti e al quale nessuno, verosimilmente, riuscirà ad avvicinarsi. Non nell’immediato, per lo meno. Ma andiamo a scoprire, adesso, quanto guadagneranno i tennisti in gara al Flushing Meadows.

Us Open nella storia: lo Slam più ricco di tutti i tempi

Iniziamo col dire che nessuno paga come lo Us Open, sia nel caso in cui si vinca e sia nel caso in cui, invece, ci si fermi ai primi turni. Il solo fatto di avere avuto accesso al main draw e di disputare il primo turno frutterà più della vittoria in un Atp di categoria 250: 100mila dollari, ovvero poco più di 91mila euro.

L’accesso al secondo turno vale 140mila dollari, mentre i tennisti che raggiungeranno i sedicesimi di finale incasseranno 215mila dollari. 325mila dollari sono destinati ai campioni che centreranno gli ottavi di finale degli Us Open e 530mila saranno destinati, invece, agli otto che agguanteranno i quarti di finale.

Il premio in palio per i semifinalisti ammonta a 1 milione di dollari e non resta che scoprire, a questo punto, quanto consistenti saranno gli assegni che il torneo staccherà per il finalista perdente e per il nuovo campione, che per i bookmaker sarà probabilmente Carlos Alcaraz, nelle quote leggermente più avanti di Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il secondo classificato vincerà 1 milione 800mila dollari, mentre chi alzerà il trofeo metterà in banca un super premio pari a 3 milioni 600mila dollari.