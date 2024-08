Sinner, rivelazione dell’ultim’ora: annuncio a sorpresa e fan spiazzati

La rivelazione di Jannik Sinner spiazza i suoi fans e tutti gli appassionati del tennis: lo ha fatto davvero, ecco cos’è successo

C’è stata una netta differenza tra le prestazioni al Canada Open di Montreal rispetto a quello di Cincinnati. Si parla, ovviamente, di Jannik Sinner. E’ l’uomo del momento, l’Italia può godersi il numero 1 del ranking ATP che avrà la certezza di restare in vetta alla classifica anche dopo gli US Open. Già, perché Carlos Alcaraz ha perso un match clamoroso contro Gael Monfils.

Monfils ha avuto la meglio su Alcaraz 4-6, 7-6, 6-4. Lo spagnolo ha anche rotto una racchetta per la frustrazione di non giocare bene. Evidentemente, si sono fatte sentire le fatiche ai Giochi Olimpici, dove Alcaraz ha vinto la medaglia d’argento perdendo in finale contro uno straordinario Novak Djokovic.

Sinner è numero 1 al mondo da 10 settimane e ha messo nel mirino Andy Roddick a 13. Il suo obiettivo è concludere in vetta alla classifica alla fine dell’anno. Magari vincendo un altro Slam, ovvero gli US Open, l’ultimo della stagione. Senza dimenticare le ATP Finals, dove si arrese contro Djokovic l’anno scorso. Le cose tra Montreal e Cincinnati sono cambiate drasticamente, come affermato dallo stesso tennista italiano.

La rivelazione di Sinner che spiazza i tifosi

Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Tennis Channel’ parlando del suo modo di giocare: “A volte il vento è terribile. Rublev? Ho modificato alcune cose del mio modo di giocare, con il vento forte era difficile trovare un buon bilanciamento. Sono entrato in campo con un’idea chiara di gioco, ma preso ho dovuto cambiarla. Non sono dove vorrei essere“.

Sinner ha poi parlato della velocità del campo centrale in Ohio: “Non mi piace parlarne troppo, dobbiamo adattarci nel miglior modo possibile, normalmente è molto difficile giocare in questo modo. L’anno scorso le condizioni erano diverse, la palla rimbalzava più in alto. Dobbiamo solo adattarci“.

Insomma, quel che è chiaro è che Sinner dovrà adattarsi al meglio alle condizioni dei prossimi tornei dal punto di vista climatico. Inoltre, il cemento è una delle superfici dove ha conquistato i risultati più prestigiosi della sua carriera. Sarà molto interessante capire fin dove si spingerà agli US Open, dove ha raggiunto i quarti di finale nel 2022 come massimo risultato e ha voglia di migliorare il suo score. Vincere altri tornei per mantenersi al primo posto è la strada da percorrere.