Villarreal-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Villarreal-Atletico Madrid è una partita valida per la prima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Atletico Madrid dopo il quarto posto ottenuto nella stagione 2023-24 aveva bisogno di cambiare qualcosa e la dirigenza ha optato per rivoluzionare l’attacco, arruolando il norvegese Sorloth, uno dei centravanti più prolifici nell’ultima Liga, ma soprattutto l’argentino Julian Alvarez, che al Manchester City era costretto a fare il vice-Haaland.

Diego Simeone però ha preteso rinforzi anche in difesa, dove è arrivato l’ex Real Sociedad Le Normand, fresco campione d’Europa con la Spagna ad Euro 2024. Le intenzioni dei Colchoneros sono dunque abbastanza chiare: c’è la volontà di tornare a disputare un campionato di vertice e di inserirsi nel duello tra le due arcirivali Real Madrid e Barcellona. E se il buongiorno si vede dal mattino, il “Cholo” può dormire sonni tranquilli: il suo Atletico Madrid ha disputato un eccellente precampionato, conquistando solo vittorie, tra cui quella abbastanza netta contro la Juventus di Thiago Motta (2-0). I madrileni dovranno però confremarsi sul campo del Villarreal, altra squadra che tornare a sognare in grande dopo due stagioni non particolarmente entusiasmanti. Il Submarino Amarillo ha perso proprio Sorloth, che si ritroverà di fronte nella prima giornata, ma ha portato a Vila-Real l’esperto e duttile Ayoze Perez, anche lui laureatosi campione d’Europa con la Roja in Germania. Marcelino può contare su una rosa costruita per lottare per l’Europa: quale però sarà il campo a dirlo. Nel match contro i Colchoneros mancheranno sicuramente Pedraza e Foyth, ma non è certa neppure la presenza di Perez: a guidare l’attacco toccherà all’olandese Danjuma. Dall’altro lato invece Simeone potrebbe preferire Sorloth a Julian Alvarez.

Come vedere Villarreal-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Villarreal-Atletico Madrid, valida per la prima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

Negli ultimi tre precedenti i gol non sono mai mancati ed entrambe le squadre sono andate a segno. Ci sono i presupposti per assistere ad un incontro divertente anche stavolta, con l’Atletico Madrid che dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

VILLARREAL (4-3-3): Conde; Femenía, Albiol, Bailly, Sergi Cardona; Parejo, Comesaña, Terrats; Yéremi Pino, Danjuma, Gerard Moreno.

ATLETICO MADRID (5-4-1): Oblak; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Reinildo; Griezmann, Koke, Barrios, Samu Lino; Sörloth.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2