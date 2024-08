Real Valladolid-Espanyol, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Real Valladolid-Espanyol è una partita valida per la prima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due stagioni fa Real Valladolid ed Espanyol non erano riuscite a conquistare la salvezza, retrocedendo dunque in Segunda Division. La “sosta” in cadetteria, tuttavia, per entrambe è durata solo un anno: i Pucelanos, secondi dietro al Leganes, sono stati promossi direttamente in Liga, mentre i catalani sono dovuti passare dai playoff per festeggiare la promozione in massima serie.

Il calendario le ha messe di fronte già alla prima giornata: sia gli uomini allenati dall’uruguagio Pezzolano sia quelli Manolo Gonzalez si pongono l’obiettivo della salvezza, da ottenere possibilmente senza grossi patemi.

Il Real Valladolid ha detto addio a due giocatori importanti nonché assoluti protagonisti della promozione come Monchu e Negredo, ma in compenso sono arrivati Latasa, giovane centravanti cresciuto nel Real Madrid, e lo svizzero Comert, in prestito dal Valencia. Quello dei Pucelanos è stato un precampionato positivo: nelle amichevoli hanno fatto registrare quasi solo vittorie, ad eccezione della sconfitta con gli inglesi del Derby County. L’unica affermazione dell’Espanyol, invece, è arrivata contro l’Huesca: per il resto, due pareggi contro Girona e Tolosa e una sconfitta con l’Heidenheim, club che milita in Bundesliga. Manolo Gonzalez non potrà contre su Melamed e Braithwaite – entrambi hanno fatto le valigie nel mercato estivo – ma per rinforzare il reparto avanzato la società gli ha messo a disposizione e il talentuoso argentino Veliz, per il quale il Tottenham (proprietario del cartellino) aveva fatto un investimento importante.

Il pronostico

Si profila un match equilibrato tra due squadre che nella passata stagione hanno conquistato la promozione soprattutto grazie alla solidità difensiva. Un pareggio non è da escludere in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Real Valladolid-Espanyol

REAL VALLADOLID (5-3-2): Aceves; Rosa, David Torres, Boyomo, Cömert, Chasco Ruiz; Kike Pérez, Chuki, de la Hoz; Sylla, Ndiaye.

ESPANYOL (4-4-2): Fortuño; Cabrera, Romero, Calero, El Hilali; Tejero, Gragera, Aguado, Milla; Lozano, Javi Puado.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1