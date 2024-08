Leicester-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leicester-Tottenham è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Leicester si ripresenta in Premier dopo un solo anno di purgatorio in Championship, vinta grazie all’ottimo lavoro di Enzo Maresca, oggi sulla panchina del Chelsea. Le Foxes negli ultimi due mesi hanno perso anche il loro giocatore più rappresentativo, Dewsbury-Hall, finito sempre ai Blues per oltre 30 milioni di euro, e non si può dire che abbiano fatto un mercato ambizioso, almeno fino a questo momento.

Evitare la retrocessione, dunque, non sarà semplice. Anche perché da diversi mesi incombe come per altri club del massimo campionato inglese lo spettro della penalizzazione per irregolarità finanziarie, che tuttavia non dovrebbe arrivare prima del 2025. Il successore di Maresca è Steve Cooper, tecnico che ha fatto molto bene a Nottingham al timone del Forest prima dell’inevitabile esonero della scorsa primavera. Si tratta di un allenatore esperto in salvezze e farà ricorso alla sua esperienza per cercare di portare in salvo un Leicester che attualmente è tra le prime candidate al ritorno in Championship. Al King Power Stadium, nel frattempo, arriva il Tottenham di Ange Postecoglou: la prima stagione del tecnico australiano sulla panchina degli Spurs la si può definire tutto sommato positiva, anche se i londinesi si sono fatti sfuggire il quarto posto mancando la qualificazione alla Champions League in seguito ad una seconda parte di stagione non altezza della prima. Dal mercato è arrivato l’ex attaccante del Bournemouth Solanke, lo scorso anno autore di 19 reti con i rossoneri.

Come vedere Leicester-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Leicester e Tottenham è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tre sconfitte consecutive per il Leicester nelle ultime tre amichevoli (Palermo, Augsburg e Lens) concluse senza segnare gol. Per la fragile difesa delle Foxes non sarà semplice tenere a bada un attacco apparso subito molto ispirato come quello degli Spurs, che nel precampionato solo in un’occasione hanno segnato meno di due gol: le reti saranno verosimilmente almeno tre al King Power Stadium. Il Tottenham è favorito per la vittoria.

Le probabili formazioni di Leicester-Tottenham

LEICESTER (4-3-3): Hermansen; Ricardo Pereira, Faes, Vestergaard, Justin; Winks, Ndidi, Soumaré; Reid, Mavididi, Fatawu.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2