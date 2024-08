Rossi-Marquez, ribaltone inatteso: la sentenza del ‘Dottore’ lascia increduli

Finito il Gran Premio tornano alla ribalta alcune parole di Valentino Rossi. Dichiarazioni che sorprendono gli addetti ai lavori.

Il Gran Premio d’Austria sulla Red Bull Ring è finito nel segno di Pecco Bagnaia. Il pilota italiano ha vinto sia la corsa Sprint che la gara e ha superato nuovamente in classifica Jorge Martin. Una sfida entusiasmante, un testa a testa che sta appassionando tutti gli appassionati di questo sport.

Un sorpasso e una fuga con Pecco che ha lanciato un chiaro messaggio agli avversari e vede ora la sua Ducati ufficiale come la netta favorita per il titolo, cadute permettendo. Bella rimonta di Marc Marquez, partito molto dietro e che – con una serie di sorpassi ha raggiunto comunque un ottimo quarto posto in classifica. Buona prestazione ma ancora una volta Marquez perde terreno rispetto agli avversari e fa emergere tanti dubbi.

Martin davanti a Marquez e nettamente e tanti si chiedono la scelta in casa Ducati sia quella giusta, ovvero quella di affidare dal prossimo anno la moto a Marquez e non a Martin. Ne aveva parlato anche Valentino Rossi, di certo non il miglior amico di Marquez, e aveva criticato la scelta della Ducati di puntare su Marc; nelle ultime ore Rossi è tornato a parlare e ha rilasciato dichiarazioni per certi versi sorprendenti.

Ducati, parole a sorpresa di Rossi su Marquez

Nelle ultime ore Valentino Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed ha commentato cosi riguardo ciò che è accaduto nella Sprint con uno scontro tra Martin e Marquez., un taglio della chicane del primo che ha portato al sorpasso e poi ad un Long Penalty. Stranamente Rossi ha preso le difese di Marc, parole che hanno sorpreso gli addetti ai lavori: “Secondo me è ingiusto che si tagli la chicane e poi si rientri attaccato all’avversario, Jorge doveva aspettare un pò e doveva lasciare passare anche Marquez, solo poi poteva rimettersi in corsa”.

Poi belle parole di Rossi per Bagnaia, suo grande amico e leader del Mondiale: “Al momento non ha punti deboli, il giro lo fa e la partenza va sempre bene, è una cosa dei fuoriclasse e per certi versi mi ricorda Verstappen”. Paragoni importanti e ciò testimonia quanto il leggendario campione stima attualmente il campione del mondo in carica.

Allo stesso tempo la difesa di Marquez – sebbene in questo particolare ruolo – ha stupito gli addetti ai lavori e i tifosi del Dottore.